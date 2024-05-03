中職／悍將「王岳富」守住1分勝 本季首次衝上戰績前3

富邦悍將隊前一場被中斷4連勝，今天作客中信兄弟隊沒重蹈覆轍，7局開始推出最強牛棚「王岳富」連線，加上林哲瑄開轟，最終以1：0拿下勝利，先發投手布藍登也繳出6局無失分好投。

悍將近6戰拿下5勝，今天加上另一地樂天桃猿隊輸球，兩隊以10勝11敗並列聯盟第3名，這也是悍將今年球季第一次躋身前3名。

先發投手布藍登今天全場僅被林書逸敲出2支安打，91球投完6局，投出5次三振另有2次四壞，沒有失分；而林哲瑄在3局上敲出的本季首轟，一發陽春砲幫助布藍登收下本季第2勝。

這1勝也有賴牛棚守成，7局王尉永登板僅出現1次保送，8局曾峻岳上場後，出現保送又被王威晨敲出二壘安打，但接下來火力全開，面對岳政華、林書逸連投7顆155公里以上火球，只有1顆壞球，用2次三振凍結壘包，富藍戈9局下登板投出三上三下。

兄弟先發投手徐基麟6局被敲6支安打，雖然僅失1分，連續3場投出優質先發，不過在隊友熄火之下，不僅開季連續登板勝投停留在第3場，還吞下本季首敗。