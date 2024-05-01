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中職／猛獅22戰17勝再1勝寫紀錄 林佳緯吞5K唯一寂寞人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊陳重廷單場4安打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳重廷單場4安打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚雖然先掉分，但5局上趁對手失誤一口氣攻下9分大局，最終以17：6擊敗台鋼雄鷹隊，開季22戰取得17勝，續居聯盟第一，下一場再贏球將寫下史無前例紀錄。

獅隊開季22場拿下17勝，追平1997年時報鷹、2003年統一獅、2018年Lamigo桃猿隊的聯盟最速17勝紀錄，而中職過去最快18勝也要花24場，獅隊後天回到台南主場面對樂天桃猿隊有望挑戰此關卡。

獅隊先發投手古林睿煬今天控球不穩，投104球其中66顆好球，雖有7次三振但也有3次四壞保送，被敲7支安打，但好在僅掉1分，是4局下被曾子祐敲出適時安打。

而獅隊在5局上立刻反攻，連3支安打開局追平比數，接著又靠失誤變滿壘，接著林靖凱敲出的內野滾地球，雄鷹三壘手暴傳本壘，反讓獅隊跑回2分超前，接著獅隊又有3支安打，中間夾著1次雄鷹失誤，讓比數從3：1擴大到9：1。

雄鷹在7局下爆氣，面對尹柏淮連敲4支安打，攻下1分，江承峰接手後，葉保弟又敲出2分打點二壘打，後續郭永維高飛犧牲打、曾子祐適時安打，單局攻下5分；只不過獅隊在7局上先得2分，8局、9局上合計又攻下6分，讓雄鷹難以超車。

獅隊全場敲出15支安打，陳重廷5打數4安打敲回4分打點，獲選單場MVP，新秀林佳緯是獅隊打線唯一寂寞人，單場吞下5次三振，追平聯盟紀錄。

雄鷹全隊也敲出15支安打，但得分效率有差距，其中4支集中在曾子祐身上，生涯首次單場4安；吳明鴻單場3安則是生涯第2次，不幸的意外是，吳明鴻在8局下被裴瑞茲投出頭部觸身球，當場倒地不起，被擔架抬出場，送醫治療。

統一獅隊裴瑞茲失投砸中吳明鴻頭部，十分懊悔。圖／統一獅隊提供
統一獅隊裴瑞茲失投砸中吳明鴻頭部，十分懊悔。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手古林睿煬。圖／統一獅隊提供

曾子祐 統一獅

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