快訊

機電學士班40名額逾2千人報名 公立科大招高中生看俏

中職／投到抽筋差點被換 魏碩成阻止王建民：你快下去

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手魏碩成主投5局失2分奪勝投並獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手魏碩成主投5局失2分奪勝投並獲得單場MVP。記者季相儒／攝影

中信兄弟先發投手魏碩成今天前半段與雨勢對抗，後半段又在抽筋狀態下撐滿5局，看到投手教練王建民上來關心，趕緊對他說：「沒事啦，你快下去。」

兄弟今天以4：2擊敗味全龍隊，先發5局失2分的魏碩成獲選單場MVP，他說：「今天丟得很辛苦，下雨的關係，身體感覺懶懶沉沉的，開局投得比較不順，就照教練說的，照自己以往不順的方式去投。」

魏碩成首局就被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，隨後連投2次四壞保送，但最終自己回穩踩住煞車，他說：「因為我們先得分，不要因為我花光分數。」

接下來直到5局下，魏碩成才又因為被敲出3支安打而掉分，他透露，投到4局就開始有抽筋的感覺，但自認沒問題，5局下1出局後先被敲出三壘打，接著2出局後又被敲2支安打而掉分。

此時王建民再次站上投手丘，魏碩成透露兩人當時對話，王建民說：「還可以嗎？加油，最後一個打者了。」魏碩成回應自己沒問題，要他趕快下去，結果也真的抓下第3個出局數，魏碩成說：「如果被換下來，我會生氣。」心裡甚至準備要投第6局。

至於今天保送較多的問題，魏碩成表示，也是受到下雨的影響，投手丘比較不好踩，「但這是我自己的問題。」

吉力吉撈 王建民

延伸閱讀

中職／兄弟打洋投有一套 平野惠一也讚魏碩成好投

中職／魏碩成抽筋撐滿5局 兄弟擊落伍鐸擒龍

圖輯／中職 雨中開打 5局結束中信暫時2分領先味全

中職／魏碩成7局無失分代表作 兄弟還雄鷹一場完封

相關新聞

中職／曾頌恩只選1保送自己也知 全壘打「打不贏怪物」

中信兄弟隊曾頌恩開季58打席才選到第1次四壞保送，雖然暫時以打擊率3成48暫居打擊王，但他也知道自己弱點在選球，至於爭奪...

中職／因江坤宇腿傷聯想 兄弟教頭想找日本名師指導跑壘

中信兄弟隊近年陸續傳出球員腿部受傷，包含今年的江坤宇，總教練平野惠一打算從減輕跑壘負擔開始，預計邀請對跑步特別專精的日籍...

中職／猛獅22戰17勝再1勝寫紀錄 林佳緯吞5K唯一寂寞人

統一獅隊今晚雖然先掉分，但5局上趁對手失誤一口氣攻下9分大局，最終以17：6擊敗台鋼雄鷹隊，開季22戰取得17勝，續居聯...

中職圖輯／魏碩成5局失2分好投 助中信兄弟擊敗味全龍

味全龍隊今天在天母主場迎戰來訪的中信兄弟隊，味全龍隊派出洋投伍鐸對上中信兄弟隊的魏碩成。味全龍隊先發投手洋投伍鐸主投5局...

中職／投到抽筋差點被換 魏碩成阻止王建民：你快下去

中信兄弟先發投手魏碩成今天前半段與雨勢對抗，後半段又在抽筋狀態下撐滿5局，看到投手教練王建民上來關心，趕緊對他說：「沒事...

中職／兄弟打洋投有一套 平野惠一也讚魏碩成好投

中信兄弟隊今天以4：2擊敗味全龍隊，在不時飄雨的天母棒球場拿下勝利，總教練平野惠一稱讚先發投手魏碩成的表現，也點出球隊打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。