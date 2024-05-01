中職／投到抽筋差點被換 魏碩成阻止王建民：你快下去

中信兄弟先發投手魏碩成今天前半段與雨勢對抗，後半段又在抽筋狀態下撐滿5局，看到投手教練王建民上來關心，趕緊對他說：「沒事啦，你快下去。」

兄弟今天以4：2擊敗味全龍隊，先發5局失2分的魏碩成獲選單場MVP，他說：「今天丟得很辛苦，下雨的關係，身體感覺懶懶沉沉的，開局投得比較不順，就照教練說的，照自己以往不順的方式去投。」

魏碩成首局就被吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，隨後連投2次四壞保送，但最終自己回穩踩住煞車，他說：「因為我們先得分，不要因為我花光分數。」

接下來直到5局下，魏碩成才又因為被敲出3支安打而掉分，他透露，投到4局就開始有抽筋的感覺，但自認沒問題，5局下1出局後先被敲出三壘打，接著2出局後又被敲2支安打而掉分。

此時王建民再次站上投手丘，魏碩成透露兩人當時對話，王建民說：「還可以嗎？加油，最後一個打者了。」魏碩成回應自己沒問題，要他趕快下去，結果也真的抓下第3個出局數，魏碩成說：「如果被換下來，我會生氣。」心裡甚至準備要投第6局。

至於今天保送較多的問題，魏碩成表示，也是受到下雨的影響，投手丘比較不好踩，「但這是我自己的問題。」