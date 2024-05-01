中職／兄弟打洋投有一套 平野惠一也讚魏碩成好投
中信兄弟隊今天以4：2擊敗味全龍隊，在不時飄雨的天母棒球場拿下勝利，總教練平野惠一稱讚先發投手魏碩成的表現，也點出球隊打線對洋投頗有一套，才能在伍鐸手中打回4分。
攤開兩隊先發投手數據，魏碩成5局被敲5支安打，包含1轟，掉2分，另有4次三振、3次四壞保送；伍鐸則是5局被敲7支安打，丟掉4分（2分責失），2次三振、3次四壞保送。
平野惠一表示，魏碩成雖然首局挨轟，但很快就回穩，「開始用速差去擾亂對手Timing，到抽筋前都投得很好，只是保送多了一點。」
魏碩成投到5局下出現抽筋狀況，但仍吃完最後1個出局數，平野惠一指出，曾頌恩、詹子賢、王威晨的守備也有幫忙，而魏碩成若沒有抽筋，是有能力再多投1、2局。
龍隊先發投手伍鐸開季前4戰合計丟4分（2責失），兄弟打線卻能在一場攻略相同分數，平野惠一指出，球隊今年對洋投打得不錯，今天有照計畫去走，策略讓如何讓對手自亂陣腳。
兄弟今年對各隊洋投打擊率2成61，高於對土投的2成40，平野惠一也指出，對戰土投居劣勢這點，今天第6、9局攻擊可以做得更好，「再拿下1、2分，讓投手不用太大壓力。」
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