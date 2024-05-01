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中職／「差那麼多」也要挑戰 郭天信：小丑是我自己
味全龍隊28日與富邦悍將隊交手時，郭天信挑戰擦棒球變成「騙挑戰」，總教練葉君璋看完重播也忍不住比出「差那麼多」的手勢，郭天信苦笑說：「小丑竟是我自己。」
當時6局上郭天信面對一顆落地壞球揮棒落空，被判三振，但他立刻向休息區要求挑戰，葉總也點頭同意，不料重播一看，球棒與球的距離還差一大截，浪費球隊一次挑戰機會，郭天信黯然走回休息區，也被葉君璋狂虧。
葉總今天被問及此事說：「天信回來就被我們噹啊，通常有沒有擦棒，打者會有感覺，如果沒有挑戰結果是有（擦棒），感覺也不好。」
至於葉總噹他什麼內容？葉君璋說：「我想他是打到地板還是彈起來的土吧。」甚至開玩笑說，因為郭天信當時正在發燒，「可能是感冒，所以有些幻覺。」
郭天信今天也無奈表示，自己當下真的有打到東西的感覺，只是看畫面也很清楚確實沒有，雖然悍將捕手戴培峰也說沒碰到，但郭天信當下沒有相信，「他之前也常騙我啊。」
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