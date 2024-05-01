快訊

創校121年…如今學生僅207名 「這所學校」虧損嚴重決定停招

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／王維中下二軍重整體能 徐若熙續留輪值下次再換他

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊本土王牌徐若熙。聯合報系資料照
味全龍隊本土王牌徐若熙。聯合報系資料照

味全龍隊4月29日將王維中下放二軍，原因很單純就是本周僅四戰，加上考量王維中體能有些狀況，在二軍調整，徐若熙則留在正常輪值中。

王維中在28日先發完隔天下二軍，龍隊29日將他下放二軍，並在今天拉上呂偉晟，總教練葉君璋表示，王維中的下放是在計劃之內，「本來就打算讓王維中、徐若熙下去二軍調整，但評估徐若熙近期狀況OK，王維中有時會疲累。」

味全龍隊先發投手王維中。 聯合報系資料照
味全龍隊先發投手王維中。 聯合報系資料照

王維中今年5場先發有4場都投滿5局，其中3場都投到5.2局，葉總指出，王維中的投球內容都很好，無論是掌控比賽、配球都沒有缺點，「唯一就是局數拉長時，會有點沒力，這是唯一要調整的。」

徐若熙今年還在5局卡關，但葉君璋表示，還是會預計讓他在周六先發，只是今年對徐若熙有總局數的管控，「維中之後，下一個下去就是若熙。」

徐若熙 王維中 葉君璋

延伸閱讀

中職／王維中下二軍純調整 本季改變心態盼省投球數

中職／徐若熙5局卡關 葉總想看他：自然跨過去

中職／專打強投！曾頌恩砲轟徐若熙 首位非大聯盟投手

中職／徐若熙整年局數有限制 葉總透露下次登板日

相關新聞

中職／曾頌恩只選1保送自己也知 全壘打「打不贏怪物」

中信兄弟隊曾頌恩開季58打席才選到第1次四壞保送，雖然暫時以打擊率3成48暫居打擊王，但他也知道自己弱點在選球，至於爭奪...

中職／因江坤宇腿傷聯想 兄弟教頭想找日本名師指導跑壘

中信兄弟隊近年陸續傳出球員腿部受傷，包含今年的江坤宇，總教練平野惠一打算從減輕跑壘負擔開始，預計邀請對跑步特別專精的日籍...

中職／勝騎士、林安可奪3-4月投打MVP 猛獅4將獲選票

中華職棒開季至今統一獅隊戰績遙遙領先，3-4月投打MVP也不意外由獅隊球員包辦，4勝、33次三振的雙冠王勝騎士拿下投手M...

中職／「差那麼多」也要挑戰 郭天信：小丑是我自己

味全龍隊28日與富邦悍將隊交手時，郭天信挑戰擦棒球變成「騙挑戰」，總教練葉君璋看完重播也忍不住比出「差那麼多」的手勢，郭...

中職／王維中下二軍重整體能 徐若熙續留輪值下次再換他

味全龍隊4月29日將王維中下放二軍，原因很單純就是本周僅四戰，加上考量王維中體能有些狀況，在二軍調整，徐若熙則留在正常輪...

中職／王維中下二軍純調整 本季改變心態盼省投球數

中職味全龍投手王維中在日前被下放二軍，不過只是單純調整10天就會再上來。王維中今天表示，今年重返先發身分改變投球心態，盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。