中職／王維中下二軍重整體能 徐若熙續留輪值下次再換他

味全龍隊4月29日將王維中下放二軍，原因很單純就是本周僅四戰，加上考量王維中體能有些狀況，在二軍調整，徐若熙則留在正常輪值中。

王維中在28日先發完隔天下二軍，龍隊29日將他下放二軍，並在今天拉上呂偉晟，總教練葉君璋表示，王維中的下放是在計劃之內，「本來就打算讓王維中、徐若熙下去二軍調整，但評估徐若熙近期狀況OK，王維中有時會疲累。」

味全龍隊先發投手王維中。 聯合報系資料照

王維中今年5場先發有4場都投滿5局，其中3場都投到5.2局，葉總指出，王維中的投球內容都很好，無論是掌控比賽、配球都沒有缺點，「唯一就是局數拉長時，會有點沒力，這是唯一要調整的。」

徐若熙今年還在5局卡關，但葉君璋表示，還是會預計讓他在周六先發，只是今年對徐若熙有總局數的管控，「維中之後，下一個下去就是若熙。」