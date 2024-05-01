中職／王維中下二軍純調整 本季改變心態盼省投球數

中職味全龍投手王維中在日前被下放二軍，不過只是單純調整10天就會再上來。王維中今天表示，今年重返先發身分改變投球心態，盼像洋投一樣節省投球數，讓先發續航力更好。

王維中在4月28日先發對上富邦悍將，用82球投5.2局，被敲5支安打，失掉2分都不是責失分，最後龍隊以1比2落敗，王維中本季首勝仍尚未開張，且隔天就被下放二軍。

龍隊總教練葉君璋今天表示，本來就計畫好讓王維中到二軍調整一輪再上來，原本是考慮先讓徐若熙下去休息，「但反而是若熙的身體狀況還可以，因為維中今年重返先發，目前看起來有些累，就想說先讓他調整一輪。」

葉君璋指出，王維中今年重新回到先發身分後，投球內容、結果都很好，包括比賽掌握及配球，「不過可能因為突然拉長局數，看起來會有點吃力，這是唯一要調整的地方，相信他經過一輪調整後狀態會更往上。」

王維中今天則表示，今年重返先發之後，自己的投球心態也改變了，「以前先發時前幾局很快球數就到5、60顆了，投到5局後體力就會消耗比較快，以前會用不必要的方式，丟太多引誘球，太想要解決打者，導致身體太出力。」

不過王維中強調，先發投手要想辦法拉長局數，「現在不會強求三振，讓三振自然而然產生，看是壘上有人的時機或是2好球時，其他就是攻擊好球帶，交給守備處理。」

會有這樣的心態改變，王維中指出，是因為之前看到鋼龍（Drew Gagnon）等洋投，投完5局都可以控制在6、70顆球左右，「這樣丟長局數一定是沒有問題，有時候我5局丟完就80顆了，體力消耗會比較快。」