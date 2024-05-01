快訊

創校121年…如今學生僅207名 「這所學校」虧損嚴重決定停招

蔡英文曾與柯文哲喬NCC提名？ 總統府：黃國昌言論非事實

中職／王維中下二軍純調整 本季改變心態盼省投球數

中央社／ 台北1日電
中職味全龍投手王維中在日前被下放二軍，不過只是單純調整10天就會再上來。 聯合報系資料照
中職味全龍投手王維中在日前被下放二軍，不過只是單純調整10天就會再上來。 聯合報系資料照

中職味全龍投手王維中在日前被下放二軍，不過只是單純調整10天就會再上來。王維中今天表示，今年重返先發身分改變投球心態，盼像洋投一樣節省投球數，讓先發續航力更好。

王維中在4月28日先發對上富邦悍將，用82球投5.2局，被敲5支安打，失掉2分都不是責失分，最後龍隊以1比2落敗，王維中本季首勝仍尚未開張，且隔天就被下放二軍。

龍隊總教練葉君璋今天表示，本來就計畫好讓王維中到二軍調整一輪再上來，原本是考慮先讓徐若熙下去休息，「但反而是若熙的身體狀況還可以，因為維中今年重返先發，目前看起來有些累，就想說先讓他調整一輪。」

葉君璋指出，王維中今年重新回到先發身分後，投球內容、結果都很好，包括比賽掌握及配球，「不過可能因為突然拉長局數，看起來會有點吃力，這是唯一要調整的地方，相信他經過一輪調整後狀態會更往上。」

王維中今天則表示，今年重返先發之後，自己的投球心態也改變了，「以前先發時前幾局很快球數就到5、60顆了，投到5局後體力就會消耗比較快，以前會用不必要的方式，丟太多引誘球，太想要解決打者，導致身體太出力。」

不過王維中強調，先發投手要想辦法拉長局數，「現在不會強求三振，讓三振自然而然產生，看是壘上有人的時機或是2好球時，其他就是攻擊好球帶，交給守備處理。」

會有這樣的心態改變，王維中指出，是因為之前看到鋼龍（Drew Gagnon）等洋投，投完5局都可以控制在6、70顆球左右，「這樣丟長局數一定是沒有問題，有時候我5局丟完就80顆了，體力消耗會比較快。」

富邦悍將 王維中 葉君璋

延伸閱讀

中職／陳仕朋先發8局失1分 悍將1分差屠龍奪4連勝

中職／跨越心魔桃猿4棒海 王維中：印象滿深刻

中職／王維中5.2局好投降伏天敵 但一退場勝投秒飛

圖輯／中職王維中、黃子鵬力拚勝投開張 龍2:0領先猿

相關新聞

中職／曾頌恩只選1保送自己也知 全壘打「打不贏怪物」

中信兄弟隊曾頌恩開季58打席才選到第1次四壞保送，雖然暫時以打擊率3成48暫居打擊王，但他也知道自己弱點在選球，至於爭奪...

中職／因江坤宇腿傷聯想 兄弟教頭想找日本名師指導跑壘

中信兄弟隊近年陸續傳出球員腿部受傷，包含今年的江坤宇，總教練平野惠一打算從減輕跑壘負擔開始，預計邀請對跑步特別專精的日籍...

中職／勝騎士、林安可奪3-4月投打MVP 猛獅4將獲選票

中華職棒開季至今統一獅隊戰績遙遙領先，3-4月投打MVP也不意外由獅隊球員包辦，4勝、33次三振的雙冠王勝騎士拿下投手M...

中職／「差那麼多」也要挑戰 郭天信：小丑是我自己

味全龍隊28日與富邦悍將隊交手時，郭天信挑戰擦棒球變成「騙挑戰」，總教練葉君璋看完重播也忍不住比出「差那麼多」的手勢，郭...

中職／王維中下二軍重整體能 徐若熙續留輪值下次再換他

味全龍隊4月29日將王維中下放二軍，原因很單純就是本周僅四戰，加上考量王維中體能有些狀況，在二軍調整，徐若熙則留在正常輪...

中職／王維中下二軍純調整 本季改變心態盼省投球數

中職味全龍投手王維中在日前被下放二軍，不過只是單純調整10天就會再上來。王維中今天表示，今年重返先發身分改變投球心態，盼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。