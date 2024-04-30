中職／林安可單場雙響砲手感燙 獅隊2連勝雄鷹5連敗

中職統一7-ELEVEn獅隊重砲林安可今天單場雙響砲，共敲3安貢獻5分打點，勝騎士6.2局1責失分優質先發，獅隊以10比2擊敗台鋼雄鷹、近期2連勝，雄鷹則吞下5連敗。

獅隊今天作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手火力發揮，獅隊前3局打完雖然0比1落後，4局追分，邱智呈率先敲出安打、陳傑憲保送上壘，陳鏞基敲安送回追平分，再靠著守備失誤多搶壘包，林安可選到保送，陳重廷敲安送回超前分，再靠著暴投跑回團隊第3分。

獅隊6局上再起攻勢，陳鏞基敲出二壘打、靠著失誤上到三壘，林安可開轟，2分砲幫助球隊拉大領先差距，2人出局後陳重羽敲出二壘打、盜上三壘，林靖凱內野安打添分。

獅隊7局上邱智呈、陳鏞基接連敲安搶分，林安可敲出個人單場第2轟，再替球隊多添2分；林安可單場至少2轟，為中職生涯第10次，個人本季全壘打累積達9轟，穩居全壘打王。

林安可手感火燙，9局上林祖傑率先敲出二壘打、林安可再補上二壘打，送回團隊第10分；林安可今天單場3安都是長打，貢獻5分打點，獲選最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手勝騎士總計用99球投6.2局，投出9次三振、無四死球保送，失掉2分（1分責失分），好投壓制奪下個人本季第4勝。

雄鷹隊野手顏清浤今天上到一軍，生涯初亮相就是排入先發打序，5局下敲出個人中職生涯首安；雄鷹隊捕手陳致嘉比賽後半段接替守備，也完成生涯初亮相。

雄鷹隊投手陳暐皓也完成一軍生涯初登板，後援投1局被敲2支安打，投出1次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。