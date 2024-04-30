聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林安可單場雙響砲手感燙 獅隊2連勝雄鷹5連敗

中央社／ 台北30日電
林安可。統一獅提供
林安可。統一獅提供

中職統一7-ELEVEn獅隊重砲林安可今天單場雙響砲，共敲3安貢獻5分打點，勝騎士6.2局1責失分優質先發，獅隊以10比2擊敗台鋼雄鷹、近期2連勝，雄鷹則吞下5連敗。

獅隊今天作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手火力發揮，獅隊前3局打完雖然0比1落後，4局追分，邱智呈率先敲出安打、陳傑憲保送上壘，陳鏞基敲安送回追平分，再靠著守備失誤多搶壘包，林安可選到保送，陳重廷敲安送回超前分，再靠著暴投跑回團隊第3分。

獅隊6局上再起攻勢，陳鏞基敲出二壘打、靠著失誤上到三壘，林安可開轟，2分砲幫助球隊拉大領先差距，2人出局後陳重羽敲出二壘打、盜上三壘，林靖凱內野安打添分。

獅隊7局上邱智呈、陳鏞基接連敲安搶分，林安可敲出個人單場第2轟，再替球隊多添2分；林安可單場至少2轟，為中職生涯第10次，個人本季全壘打累積達9轟，穩居全壘打王。

林安可手感火燙，9局上林祖傑率先敲出二壘打、林安可再補上二壘打，送回團隊第10分；林安可今天單場3安都是長打，貢獻5分打點，獲選最有價值球員（MVP）。

獅隊先發投手勝騎士總計用99球投6.2局，投出9次三振、無四死球保送，失掉2分（1分責失分），好投壓制奪下個人本季第4勝。

雄鷹隊野手顏清浤今天上到一軍，生涯初亮相就是排入先發打序，5局下敲出個人中職生涯首安；雄鷹隊捕手陳致嘉比賽後半段接替守備，也完成生涯初亮相。

雄鷹隊投手陳暐皓也完成一軍生涯初登板，後援投1局被敲2支安打，投出1次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

中職 林安可 陳鏞基

延伸閱讀

中職／陳重廷轟斷2連敗 猛獅開季20戰15勝史上第2快

中職／許基宏後第二人！陳傑憲幫球迷簽名後被球隊巴士丟包

中職／魔鷹開轟數逼近10年來洋砲紀錄 對曾峻岳的直球有印象

中職／陳鏞基逆轉三分砲、林安可雙響砲 猛獅轟爆龍隊

相關新聞

中職／林安可單場雙響砲手感燙 獅隊2連勝雄鷹5連敗

中職統一7-ELEVEn獅隊重砲林安可今天單場雙響砲，共敲3安貢獻5分打點，勝騎士6.2局1責失分優質先發，獅隊以10比...

中職／停止流言蜚語！有男友是假新聞？李多慧罕見發文疑似為自己澄清

味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧，晚間在自己個人IG限動，發出一篇語重心長的中文文章，內容是，「自從換了球隊以後，有很多奇怪的假新聞，但這些都不是事實，我相信我自己，所以我很努力去展現自己勇敢的面貌，不去回

中職／悍將辛元旭肩傷需安排影像檢查 先降二軍休息

富邦悍將打擊近況不錯的野手辛元旭28日比賽傷退，今天下放二軍，球團回報，辛元旭肩傷需要安排進一步影像檢查，先降二軍休息觀...

中職／黃子鵬對悍將先發盼勝場開張 龍隊伍鐸續拚紀錄

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊明天起在主場與富邦悍將隊2連戰，派目前吞3敗的本土投手黃子鵬先發，力拚個人本季首勝；龍隊洋投...

中職／成首位啦啦隊外援卻被質疑「潛水團長」壯壯發長文回應

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）最近宣佈加盟南韓「水原足球俱樂部」，成為我國首位啦啦隊外援，不過有網友質疑她是啦啦隊潛水團長（不常出席球賽），對此她在社群發文回應質疑。 壯壯因亮眼外型，加上頂級

中職／雄鷹主場迎戰獅 送上75號球衣給郭俊麟留念

台鋼雄鷹隊去年底透過擴編選秀從富邦悍將指名投手郭俊麟，28天後再以郭俊麟與統一獅交易換來投手江承諺。雄鷹今天主場迎戰獅隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。