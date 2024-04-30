中職／停止流言蜚語！有男友是假新聞？李多慧罕見發文疑似為自己澄清

味全龍啦啦隊韓籍成員李多慧，晚間在自己個人IG限動，發出一篇語重心長的中文文章，內容是，「自從換了球隊以後，有很多奇怪的假新聞，但這些都不是事實，我相信我自己，所以我很努力去展現自己勇敢的面貌，不去回應。但不知道為什麼總會有一些奇怪的新聞一直出現，我是真心愛臺灣的朋友，對所有的事情我也都盡心盡力。我內心世界也是一個小女孩，感到非常疲憊了，請停止這些流言蜚語。」疑似對今天周刊報導有男友的新聞做出澄清。

李多慧一直對外聲稱是單身，不過，據今天有周刊報導內容，消息人士指出，李多慧早已名花有主，對象是跟在她身邊的韓國經紀人，該名韓國經紀人身高200公分，半年前就被目擊與李多慧兩人在路邊攤吃水果，還進行交換口水餵食秀。相關內容都直指李多慧已名花有主。

然而晚間李多慧透過中文做出回應來看，李多慧雖未指明是何事，造成她會如此發文，但特別提到「為什麼總會有一些奇怪的新聞一直出現」，應該是針對今天周刊報導而來。確實李多慧加入味全龍啦啦隊之後，包括搶隊長等負面新聞，讓不少網友覺得意外，罕見李多慧今天做出如此發文反擊。