中職／黃子鵬對悍將先發盼勝場開張 龍隊伍鐸續拚紀錄

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊明天起在主場與富邦悍將隊2連戰，派目前吞3敗的本土投手黃子鵬先發，力拚個人本季首勝；龍隊洋投伍鐸明天先發對兄弟，挑戰個人中職生涯70勝。

去年球季拿下9勝的黃子鵬與中信兄弟隊投手鄭浩均並列去年最多勝本土投手，今年開季前3場先發苦吞3連敗。

黃子鵬12日本季首度對悍將先發，投7局被敲7支安打，被高國麟敲出全壘打，總計失掉5分責失分、吞下敗投，前一場先發是21日對味全龍隊先發投5.2局失掉4分（3分責失分）吞敗。

桃猿開季「流浪」主場1個月後終於回主場桃園棒球場比賽，26日因雨延賽，27日、28日主場賽事都拿下勝利，近期戰績3連勝。

悍將明天派洋投羅戈（Nivaldo Apolinar RodriguezGranagillo）先發，羅戈目前本季4場先發戰績3勝1敗，防禦率2.25、成績不錯，12日交手桃猿先發投5局飆出10次三振，失掉2分責失分、奪下勝投。

龍隊明天在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊，伍鐸（Bryan Woodall）開季前3場先發拿下3連勝，23日挑戰個人中職生涯70勝里程碑沒能如願，明天續拚紀錄。

兄弟明天派本土投手魏碩成先發，魏碩成截至目前本季3場先發戰績1勝1敗，13日對戰龍隊雖投5.2局失掉3分責失分吞敗，但前一場對台鋼雄鷹隊投7局無失分、表現亮眼。

雄鷹明天在澄清湖棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽，兩隊都派本土投手先發，由雄鷹江承諺與獅隊古林睿煬同場競技。