快訊

逾4543戶摸黑...桃園今第3個行政區停電 台電揭兇手是牠

行政院公布NCC委員提名人選 翁柏宗、陳炳宏任正副主委

台積電權重過高...台指期正式被打入美國窄基指數 金管會揭影響程度

中職／黃子鵬對悍將先發盼勝場開張 龍隊伍鐸續拚紀錄

中央社／ 台北30日電
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者余承翰／攝影

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊明天起在主場與富邦悍將隊2連戰，派目前吞3敗的本土投手黃子鵬先發，力拚個人本季首勝；龍隊洋投伍鐸明天先發對兄弟，挑戰個人中職生涯70勝。

去年球季拿下9勝的黃子鵬與中信兄弟隊投手鄭浩均並列去年最多勝本土投手，今年開季前3場先發苦吞3連敗。

黃子鵬12日本季首度對悍將先發，投7局被敲7支安打，被高國麟敲出全壘打，總計失掉5分責失分、吞下敗投，前一場先發是21日對味全龍隊先發投5.2局失掉4分（3分責失分）吞敗。

桃猿開季「流浪」主場1個月後終於回主場桃園棒球場比賽，26日因雨延賽，27日、28日主場賽事都拿下勝利，近期戰績3連勝。

悍將明天派洋投羅戈（Nivaldo Apolinar RodriguezGranagillo）先發，羅戈目前本季4場先發戰績3勝1敗，防禦率2.25、成績不錯，12日交手桃猿先發投5局飆出10次三振，失掉2分責失分、奪下勝投。

龍隊明天在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊，伍鐸（Bryan Woodall）開季前3場先發拿下3連勝，23日挑戰個人中職生涯70勝里程碑沒能如願，明天續拚紀錄。

兄弟明天派本土投手魏碩成先發，魏碩成截至目前本季3場先發戰績1勝1敗，13日對戰龍隊雖投5.2局失掉3分責失分吞敗，但前一場對台鋼雄鷹隊投7局無失分、表現亮眼。

雄鷹明天在澄清湖棒球場與統一7-ELEVEn獅隊比賽，兩隊都派本土投手先發，由雄鷹江承諺與獅隊古林睿煬同場競技。

中職 棒球 黃子鵬

延伸閱讀

中職／伍鐸邁向洋投罕見里程碑 勝騎士跨季10連勝不好惹

中職／龍隊伍鐸23日先發對獅 拚個人在台生涯70勝

圖輯／中職王維中、黃子鵬力拚勝投開張 龍2:0領先猿

中職／桃猿先發投手僅拿1勝 黃子鵬身體狀況沒問題

相關新聞

中職／黃子鵬對悍將先發盼勝場開張 龍隊伍鐸續拚紀錄

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊明天起在主場與富邦悍將隊2連戰，派目前吞3敗的本土投手黃子鵬先發，力拚個人本季首勝；龍隊洋投...

中職／成首位啦啦隊外援卻被質疑「潛水團長」壯壯發長文回應

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯（沈立心）最近宣佈加盟南韓「水原足球俱樂部」，成為我國首位啦啦隊外援，不過有網友質疑她是啦啦隊潛水團長（不常出席球賽），對此她在社群發文回應質疑。 壯壯因亮眼外型，加上頂級

中職／雄鷹主場迎戰獅 送上75號球衣給郭俊麟留念

台鋼雄鷹隊去年底透過擴編選秀從富邦悍將指名投手郭俊麟，28天後再以郭俊麟與統一獅交易換來投手江承諺。雄鷹今天主場迎戰獅隊...

中職／李多慧被爆男友是「200公分經紀人」大街上演餵食秀

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧一直對外聲稱是單身，去年10月她在個人YT頻道提到「理想型」男友，條件包含顧家、相處合得來與接受她的個性，長相和年齡沒任何限制。不過據周刊報導，球界消息人士指出，李多慧早已名

中職／獅搶攻20勝 本周有望3王牌洋投先發

中華職棒上半季賽程進行約3分之1，統一獅隊維持獨走態勢，本周依序面對台鋼雄鷹、樂天桃猿隊，搶攻20勝大關，有機會繼4月中...

中職／單月MVP最後衝刺 猛獅投打都有內鬥可期

中華職棒明天進行4月最後一場比賽，統一獅隊推出洋投勝騎士先發面對台鋼雄鷹隊，挑戰個人本季第4勝、跨季11連勝，此戰也是衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。