中職／雄鷹主場迎戰獅 送上75號球衣給郭俊麟留念

台鋼雄鷹隊去年底透過擴編選秀從富邦悍將指名投手郭俊麟，28天後再以郭俊麟與統一獅交易換來投手江承諺。雄鷹今天主場迎戰獅隊，賽前將安排致贈雄鷹隊75號主場球衣給郭俊麟留念。

中職台鋼雄鷹隊2023年底擴編選秀從悍將指名投手郭俊麟，不到1個月宣布與統一7-ELEVEn獅隊交易，郭俊麟在短短28天雄鷹隊球員身分期間，也有南下參與新球季球衣形象照拍攝，被交易後曾發文表示，「有點錯愕，畢竟連正式報到都還沒有，只有在12月中拍形象照時穿了1天台鋼球衣。」

雄鷹隊在年初成軍記者會上沒有忘記曾經的一份子郭俊麟，也有特別製作視覺圖卡介紹。雄鷹隊今天發布公告表示，領隊劉東洋得知郭俊麟想收藏球衣，允諾會製作1件球衣給郭俊麟留念。

雄鷹隊表示，今天回到主場澄清湖棒球場迎戰獅隊，也是隊史首度主場與獅隊交手，將在賽前特別安排球衣致贈儀式，要將「75號郭俊麟」台鋼雄鷹主場球衣致贈給曾經的隊友。