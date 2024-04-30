中職／李多慧被爆男友是「200公分經紀人」大街上演餵食秀

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧一直對外聲稱是單身，去年10月她在個人YT頻道提到「理想型」男友，條件包含顧家、相處合得來與接受她的個性，長相和年齡沒任何限制。不過據周刊報導，球界消息人士指出，李多慧早已名花有主，對象是跟在她身邊的韓國經紀人。

據鏡週刊報導，該名韓國經紀人身高200公分，長相不俗，外型與李多慧欣賞的藝人「許光漢」相似。半年前李多慧就被目擊與韓籍經紀人在路邊攤吃水果，兩人還進行交換口水餵食秀，互動非常親密，手上還戴著類似款式的情侶對戒；周刊曾捕捉到李多慧與男友去夜店，事後也一起返回住處。

據球團工作人員透露，他們私下就像情侶般相處，因此球團、啦啦隊女孩們都心知肚明兩人交往關係，只是對外都用經紀人「職稱」作為掩護。