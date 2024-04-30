快訊

高雄小學校長涉偷拍未成年 教育局：立即停職撤換

手機SIM卡換eSIM「店員說訊號變差」 網傻眼根本沒差：只有這1處有影響

任天堂Switch 2超詳細8細節曝光！磁吸Joy-Con、新增按鈕、螢幕更大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／李多慧被爆男友是「200公分經紀人」大街上演餵食秀

聯合新聞網／ 綜合報導
周刊爆料李多慧早已名花有主，對象是跟在她身邊的韓國經紀人。 截圖自李多慧IG
周刊爆料李多慧早已名花有主，對象是跟在她身邊的韓國經紀人。 截圖自李多慧IG

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧一直對外聲稱是單身，去年10月她在個人YT頻道提到「理想型」男友，條件包含顧家、相處合得來與接受她的個性，長相和年齡沒任何限制。不過據周刊報導，球界消息人士指出，李多慧早已名花有主，對象是跟在她身邊的韓國經紀人。

據鏡週刊報導，該名韓國經紀人身高200公分，長相不俗，外型與李多慧欣賞的藝人「許光漢」相似。半年前李多慧就被目擊與韓籍經紀人在路邊攤吃水果，兩人還進行交換口水餵食秀，互動非常親密，手上還戴著類似款式的情侶對戒；周刊曾捕捉到李多慧與男友去夜店，事後也一起返回住處。

據球團工作人員透露，他們私下就像情侶般相處，因此球團、啦啦隊女孩們都心知肚明兩人交往關係，只是對外都用經紀人「職稱」作為掩護。

啦啦隊 李多慧

相關新聞

中職／李多慧被爆男友是「200公分經紀人」大街上演餵食秀

味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧一直對外聲稱是單身，去年10月她在個人YT頻道提到「理想型」男友，條件包含顧家、相處合得來與接受她的個性，長相和年齡沒任何限制。不過據周刊報導，球界消息人士指出，李多慧早已名

中職／獅搶攻20勝 本周有望3王牌洋投先發

中華職棒上半季賽程進行約3分之1，統一獅隊維持獨走態勢，本周依序面對台鋼雄鷹、樂天桃猿隊，搶攻20勝大關，有機會繼4月中...

中職／單月MVP最後衝刺 猛獅投打都有內鬥可期

中華職棒明天進行4月最後一場比賽，統一獅隊推出洋投勝騎士先發面對台鋼雄鷹隊，挑戰個人本季第4勝、跨季11連勝，此戰也是衝...

中職／真甘苦！抱電扇頭頂冷水袋應援 邊荷律：台灣比韓國熱很多

中信兄弟隊上周末在主場迎戰統一獅隊，韓籍啦啦隊女神邊荷律首度在洲際棒球場應援，她的心得是「台灣真的比韓國熱很多」。 兄弟上周原定與獅隊進行3連戰，周五賽事因雨延賽，邊荷律昨天賽後發文寫道，「第一

中職／前啦啦隊Peggy秀超辣孕婦體態 峮峮浮誇式稱讚「五天沒大便」網笑翻

前中信兄弟啦啦隊成員Peggy（黃沛祺）今年離隊，並宣布懷孕好消息，獲得各界祝福。她昨天在個人IG分享目前身體狀態的影片，吸引眾多網友朝聖，啦啦隊女神峮峮也在留言區進行巧妙比喻。 影片中可見，P

中職／開季前15場僅3場 悍將連4場QS帶動戰績一路北上

富邦悍將隊近期4連勝，這4場先發投手全數都繳優質內容，先發輪值表現穩定下來，加上本就強悍的勝利組牛棚，成為贏球保證；中信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。