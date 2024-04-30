中職／獅搶攻20勝 本周有望3王牌洋投先發

中華職棒上半季賽程進行約3分之1，統一獅隊維持獨走態勢，本周依序面對台鋼雄鷹、樂天桃猿隊，搶攻20勝大關，有機會繼4月中再度單周打出3張王牌級先發洋投。

獅隊目前15勝5敗、勝率7成5，最快本周5戰全勝將成為第1支20勝球隊，今天先由開季至今3連勝、跨季10連勝的勝騎士先發，對手雄鷹則是推出哈瑪星應戰。

獅隊昨天將20歲左投林詔恩降下二軍，先發輪值出現1席空缺，本周有機會啟用洋投輪替，羅昂最快可在5月3日重返一軍，正好與今天先發的勝騎士輪替，加上布雷克，單周啟用3名先發洋投；獅隊前次操作是在4月16到19日，3人3戰全勝。

獅隊先發投手帳面上「只有」6場優質內容，但另有6場5局以上、不滿6局的0責失好投，「類優質先發」加上強大的攻擊火網，開季至今穩居龍頭。

富邦悍將隊4連勝成為近期亮點，回顧開季前15場，先發投手僅3場優質內容，卻在近4場先發投手全都繳出6局以上、僅失1分的成績單，以好投奠定贏球基礎。

中信兄弟隊13場優質先發領跑聯盟，但團隊防禦率4.20只贏樂天桃猿隊的4.27，牛棚不穩拖垮團隊戰績。

雄鷹投手表現不俗，10場優質先發僅次於兄弟，打擊表現卻落後其他球隊一大截，王柏融、魔鷹後面棒次破壞力驟降，先發第5棒打擊率只有1成88為6隊最慘，曝露巨大戰力漏洞，近12戰慘吞11敗。