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中職／開季前15場僅3場 悍將連4場QS帶動戰績一路北上

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將先發投手陳仕朋昨天投8局，繳出7K好成績，助悍將奪得4連勝，也是單場MVP。記者曾原信／攝影
富邦悍將先發投手陳仕朋昨天投8局，繳出7K好成績，助悍將奪得4連勝，也是單場MVP。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊近期4連勝，這4場先發投手全數都繳優質內容，先發輪值表現穩定下來，加上本就強悍的勝利組牛棚，成為贏球保證；中信兄弟隊本季至今共13場優質先發（Quality Start）領跑聯盟，但牛棚驚人的防禦率6.54，導致戰績不上不下。

上半季賽程進行約三分之一，統一獅隊持續獨走，第2到5名形成亂集團，4隊之間只有1場勝差，新軍台鋼雄鷹隊則是以5勝13敗、勝率0.278被學長們甩在後頭。

悍將攻下4連勝成為近期亮點，回顧開季前15場，先發投手僅3場優質內容，卻在近4場先發投手全都繳出6局、僅失1分的成績單，以好投奠定贏球基礎。

兄弟13場優質先發領跑聯盟，但團隊防禦率4.20卻只贏過樂天桃猿隊（4.27），「骰子牛」拖垮團隊戰績；雄鷹投手表現不俗，10場優質先發僅次於兄弟，但打擊表現落後其他球隊一大截，過了王柏融、魔鷹的棒次後破壞力驟降，先發第5棒打擊率只有1成88為6隊最慘，在近期比賽暴露巨大缺陷。

獅隊帳面上「只有」6場優質先發，但另有6場5局以上、不滿6局的0責失好投，「類優質先發」加上強大的攻擊火網，開季至今穩居龍頭寶座。

各隊優質先發場數（球隊已賽場數）

中信兄弟 13（19）

台鋼雄鷹 10（18）

富邦悍將 7（19）

統一獅 6（20）

樂天桃猿 5（19）

味全龍 3（21）

台鋼雄鷹 樂天桃猿 牛棚

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