中職／能不暈嗎？「浪漫事務所」主題日 5悍將柔中帶剛

充滿粉紅氣息的母親節周末，富邦悍將隊5月11、12日「浪漫事務所」主題日公布，悍將盛裝打扮換上浪漫紳裝，讓女孩心臟爆擊，5位選手用前所未有的造型首度霸氣公開，球團特別打造的等身人形立牌在場外等球迷來浪漫同框，要球迷抓穩了、別暈船。

李宗賢、王尉永、江少慶、陳仕朋與戴培峰5位紳士悍將，加入浪漫事務所，換上帥氣紳裝，前所未有的造型首度霸氣公開，場外主題拍照區特別打造等身人形立牌，現場還有悍將們鐵漢柔情的悄悄話，專屬語錄撩得心癢癢。

主題日兩天，只要憑內野實體票券或電子票券識別手環即可獲得主視覺球員的「浪漫紳裝球員影像小卡」一份，11日酷帥款、12日深情款各5款隨機贈送，鐵漢柔情不同風格，來試試能否收到本命小卡；另外入場還可以獲得TT波特嫚蝸牛膠原緊緻天絲面膜一份，兩日數量有限，送完為止。

浪漫事務所場外闖關活動，「想你的重量」、「釣入愛河裡」、「悍將心電心」、「正中左心房」等你來挑戰，只要完成2關即可參加「浪漫紳裝球員影像海報」抽獎，專屬製作的浪漫紳裝球員影像海報，每日數量有限、抽完為止。

此外，12日賽前12點30分在場外舞台區Fubon Angles將在現場與球迷一同玩遊戲，除了近距離互動外，還有機會將小禮物帶回家。