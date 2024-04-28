中職／替補就敲關鍵安 董子恩：有幫到一點點
富邦悍將隊今天以2：1擊敗味全龍隊，拉出一波4連勝，董子恩替補上來就敲出關鍵的2分打點安打，他謙虛地說：「很開心有幫到球隊一點點。」
悍將三壘手辛元旭今年打擊狀況不錯，今天也在4局上敲出安打，將打擊率拉升到3成33，然而也是該局因遇到牽制，撲回壘包時撞到右肩退場，而由董子恩頂替。
結果6局下兩隊以0：0戰平時，董子恩在2出局、二三壘有人時，敲出右外野適時安打，一棒敲回2分，幫助悍將取得領先，董子恩說：「上去前教練跟我說放鬆去打，我就是挑好球打，剛好有設定到就攻擊。」
總教練陳金鋒表示，董子恩在二軍表現就不錯，今天因為辛元旭有狀況，三壘這個位置就是辛元旭與董子恩在，「子恩今天能夠頂上來。」
董子恩今年機會不多，14日升上一軍後，加上今天僅出賽3場，但是4打數敲出2安打，董子恩表示：「很開心能幫助到球隊，自己就是每天做好該做的工作，等待機會，機會來了就把握住。」
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