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中職／陳仕朋先發8局失1分 悍將1分差屠龍奪4連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手陳仕朋，投8局被敲5支安打僅失1分，另有7次三振。記者曾原信／攝影
富邦悍將隊先發投手陳仕朋，投8局被敲5支安打僅失1分，另有7次三振。記者曾原信／攝影

富邦悍將隊陳仕朋今晚在新莊棒球場未能締造生涯第4場完封，但8局失1分的表現依舊優異，加上董子恩的關鍵安打，悍將最終以2：1擊敗味全龍隊，取得4連勝。

陳仕朋今天雖然前2局被敲3支安打，但隨後逐漸回穩，從4局上最後1個出局數開始，連續解決12人次，直到8局上2出局後才又被敲出安打，之後又因保送讓對手站上得點圈，接著被吉力吉撈．鞏冠一棒打破完封機會，丟掉1分。

不過陳仕朋依舊是投完8局才退場休息，一共用98球，被敲5支安打，另有7次三振、3次四壞，連續3場先發都投到7局以上，本季中職投手除了陳仕朋外只有樂天桃猿隊洋投威能帝曾辦到。

這次陳仕朋無須擔心「問天」，悍將雖然前5局遭到王維中壓制，但6局下找到破口，2出局後先是高國麟靠著失誤上壘，接著申皓瑋敲出二壘打攻佔二、三壘，董子恩適時安打敲回2分打點。

董子恩今天臨時替補上場，原因是先發三壘手辛元旭在4局下被牽制要回壘時撞到右肩，提前傷退，球團預計賽後或明天安排進一步檢查。

王維中投出追平本季最多的5.2局，被敲5支安打，雖然丟掉2分皆非責失，防禦率還下降到2.25，但仍吞下本季首敗。

王維中 陳仕朋

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