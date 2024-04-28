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中職／嚴宏鈞敲超前安+陳柏豪驚險守成 猿賞雄鷹4連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊嚴宏鈞。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊嚴宏鈞。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天從0：3開始追，嚴宏鈞5局下敲回超前分，加上陳柏豪9局上拆掉自己綁上的炸彈，締造連續12局無失分，最終以5：3逆轉擊敗台鋼雄鷹隊，回到桃園兩場都贏取得3連勝，雄鷹則吞下4連敗，近12戰11敗。

雄鷹2局上靠王柏融二壘打、張肇元安打先馳得點，隨後又靠失誤追加1分，3局上又是張肇元適時安打，打回第3分。

不過雄鷹先發投手陳柏清3局下突然失準，猿隊1出局後靠連續3個四壞取得滿壘，接著梁家榮安打、林泓育高飛犧牲打各追回1分。

4局下蔡鎮宇為猿隊敲回追平分，5局下1出局一、三壘有人，嚴宏鈞原本要觸擊但失敗，改揮棒反而敲出安打，攻下超前分，接著馬傑森二壘打擴大領先。

9局上猿隊一度浮現危機，陳柏豪在1出局後投出保送，接著三振高聖恩，但接連被曾子祐、郭永維敲安，形成滿壘，正面對決洋砲魔鷹讓他敲出左外野飛球出局，守住勝利，也守住個人連續局數無失分紀錄。

樂天桃猿隊陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供

嚴宏鈞 樂天桃猿

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