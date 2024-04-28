中職／葉總連4年擺陣 內野5人妙計有施用時機

味全龍隊昨晚祭出內野5人陣，打算封鎖富邦悍將隊攻勢，場景是否似曾相識？因為龍隊近4年、年年擺陣，總教練葉君璋笑說：「滿巧的喔。」

龍隊從2021年就開始在平手局面採用此陣嚴防，前3次都是在9局下1出局滿壘時，2021年8月31日對中信兄弟隊成功封鎖，隔年8月29日對悍將也成功，但去年對樂天桃猿成功布陣卻出現再見失誤。

昨天狀況不太一樣，龍隊與悍將在新莊棒球場打到延長賽11局下，同樣1出局滿壘，但最終林逸達在球數落後下，被林哲瑄敲出再見安打，最近兩次採用內野5人陣，龍隊都輸球。

葉總指出，這樣的陣型，春訓也會練習，但使用時機需要考量很多因素，「投手、打者都要考慮，看適不適合。」葉總舉例，昨天10局下也有1出局、滿壘，但就沒用這一招。

林逸達兩度在祭出內野5人陣時負責投球，他說：「就是內野多1個人，其他沒什麼不同，最理想當然是讓對方敲出滾地球，投捕搭配上也會朝這個方向去走。」

昨天跟2021年最大不同，就是多了突破僵局制，也是林逸達今年第2次在新賽制的延長賽中登板，他表示，這對自己的經驗累積滿有幫助，「突破僵局不同的是，面對打者的第1球能不能搶到好球很重要，如果球數落後，對自己就不利。」他認為最重要的就是2點，「冷靜跟專注。」