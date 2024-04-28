快訊

北市都更自治條例修法盼加速 這地4社區有望成第一案

中南半島對流「超奇的穩定」 鄭明典分析可能原因

中職／2優質先發0勝→12球奪勝 江國豪轉運送球衣

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊江國豪後援1局拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊江國豪後援1局拿下本季首勝。圖／富邦悍將隊提供

一個雨天的約定在昨天兌現，富邦悍將隊江國豪前兩場優質先發0勝1敗，昨天後援1局、12球就拿下本季首勝，擺脫「問天」群組，他也兌現承諾要抽出實戰球衣回饋球迷，暌違2年再次體驗救援工作，江國豪說：「壓力會比較大。」

悍將昨天與味全龍隊鏖戰至延長賽11局下才以4：3拿下勝利，11局上登板的江國豪剛好拿下勝投，擺脫開季前3場先發1勝難求的狀況，江國豪說：「球賽就是這樣，只要我有把自己的內容投出來，勝投自然會到。」

有趣的是，江國豪原定周五先發，但因為下雨延賽跳過輪值，才改在昨天牛棚待命，而他在周五賽前為了祈求勝利，在個人社群「Threads」上許願，「我拿下本季首勝我送一件球衣。」雖然首勝較晚進帳，但他還是願意送出球衣。

昨天是江國豪生涯第8次投最後一局，前一次是2022年7月8日，當時負責8局下，9局上登板則要到該年5月13日，他認為跟先發相比，投最後一局因為左右球隊勝負，「壓力相對大，但一樣是做好自己的工作，都是要面對打者。」

而昨天是在突破僵局制下，一上場二壘就有跑者，江國豪透露，由於原本就排定富藍戈要投2局，因此教練團9局就要他開始準備可能在11局登板，而他在牛棚熱身時也開始模擬二壘有人狀況，「對方可能比較積極或是短打，把這些考慮進去。」

問天 江國豪 牛棚

延伸閱讀

中職／富藍戈中繼40球沒問題 分享女兒中文名是「星星」

中職／曾峻岳逼近球速紀錄 富藍戈：他會投到162、163

中職／3場突破僵局都主隊勝 鋒總看後攻：有它的優勢

中職／突破！兄弟延長賽再見暴投勝 獅隊本季首次2連敗

相關新聞

MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

旅美好手張育成本季首安出爐，因受傷較晚起步的他今天續戰洋基隊3A，9局下的一擊雖不是今天最強勁，卻敲出本季2戰以來的第1...

中職／3場突破僵局都主隊勝 鋒總看後攻：有它的優勢

中華職棒今年開始在延長賽啟用突破僵局制，開季至今出現3場，都是主隊拿下勝利，富邦悍將隊也是其一，昨晚靠林哲瑄再見安打拿下...

中職／2優質先發0勝→12球奪勝 江國豪轉運送球衣

一個雨天的約定在昨天兌現，富邦悍將隊江國豪前兩場優質先發0勝1敗，昨天後援1局、12球就拿下本季首勝，擺脫「問天」群組，...

中職／陳禹勳近況落差大 葉總：下二軍調一下

味全龍隊今天做出人員調度，後援投手陳禹勳下二軍調整，拉上野手曾傳昇補強內野深度，總教練葉君璋指出，主要考量陳禹勳術後歸隊...

中職／葉總連4年擺陣 內野5人妙計有施用時機

味全龍隊昨晚祭出內野5人陣，打算封鎖富邦悍將隊攻勢，場景是否似曾相識？因為龍隊近4年、年年擺陣，總教練葉君璋笑說：「滿巧...

中職／富藍戈中繼40球沒問題 分享女兒中文名是「星星」

富邦悍將隊洋投富藍戈昨天延長賽中繼2局無責失分，單場40顆用球數是個人後援登板新高，他說，身體一直有準備好沒問題。富藍戈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。