中職／2優質先發0勝→12球奪勝 江國豪轉運送球衣

一個雨天的約定在昨天兌現，富邦悍將隊江國豪前兩場優質先發0勝1敗，昨天後援1局、12球就拿下本季首勝，擺脫「問天」群組，他也兌現承諾要抽出實戰球衣回饋球迷，暌違2年再次體驗救援工作，江國豪說：「壓力會比較大。」

悍將昨天與味全龍隊鏖戰至延長賽11局下才以4：3拿下勝利，11局上登板的江國豪剛好拿下勝投，擺脫開季前3場先發1勝難求的狀況，江國豪說：「球賽就是這樣，只要我有把自己的內容投出來，勝投自然會到。」

有趣的是，江國豪原定周五先發，但因為下雨延賽跳過輪值，才改在昨天牛棚待命，而他在周五賽前為了祈求勝利，在個人社群「Threads」上許願，「我拿下本季首勝我送一件球衣。」雖然首勝較晚進帳，但他還是願意送出球衣。

昨天是江國豪生涯第8次投最後一局，前一次是2022年7月8日，當時負責8局下，9局上登板則要到該年5月13日，他認為跟先發相比，投最後一局因為左右球隊勝負，「壓力相對大，但一樣是做好自己的工作，都是要面對打者。」

而昨天是在突破僵局制下，一上場二壘就有跑者，江國豪透露，由於原本就排定富藍戈要投2局，因此教練團9局就要他開始準備可能在11局登板，而他在牛棚熱身時也開始模擬二壘有人狀況，「對方可能比較積極或是短打，把這些考慮進去。」