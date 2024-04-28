快訊

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

做一個令人喜愛的老人？寫了一百多本書的百歲作家佐藤愛子不這麼認為

中職／曾峻岳逼近球速紀錄 富藍戈：他會投到162、163

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊富藍戈。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊富藍戈。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊陣中兩大火球男競速中，曾峻岳在4月19日投出158公里球速，突破本土投手紀錄，而不分土洋紀錄最快是隊友富藍戈的161公里，富藍戈看好曾峻岳突破自己紀錄，「他要到162、163公里都有可能。」

富邦悍將隊昨天與味全龍隊鏖戰到延長賽，最終在11局下靠林哲瑄再見安打以4：3贏球，9局登板的終結者富藍戈連投2局壓制，是關鍵一環。

富藍戈單場投了40球是個人在中職後援以來的新高，他表示，自己身體的感覺不錯，也都一直做好準備，要投2局沒有問題，雖然是突破僵局制，但自己策略上沒有太大不同，「一樣是抓打者，相信球隊會得分。」

富藍戈昨天甚至還投出個人本季第二快的156公里球速，最快是158公里，而看到隊友曾峻岳的球速也不斷提升，富藍戈說：「我很期待，希望他打破紀錄，他還很年輕、有很好的發展，要投到162、163公里都有可能，把紀錄留在富邦。」

富藍戈去年在新莊球場高調舉辦性別趴，今年來台前也迎接女兒的出生，富藍戈表示：「很開心當爸爸，那是一個特別的時刻，來台灣也很想念女兒，現在在等待護照通過，就可以過來會合了。」

由於女兒是「Made in Taiwan」，富藍戈也已經為她取好中文名字「星星」，因為西班牙文名字「Adhara」正是一顆恆星的名字。

富藍戈 曾峻岳 球速

延伸閱讀

中職／魔鷹開轟數逼近10年來洋砲紀錄 對曾峻岳的直球有印象

中職／羅戈首度6局好投 火球連線將悍將勝利關上鐵門

中職／曾峻岳7顆火球均速154 最快158公里破土投紀錄

中職／就是這一球！曾峻岳158公里刷新土投最快球速

相關新聞

MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

旅美好手張育成本季首安出爐，因受傷較晚起步的他今天續戰洋基隊3A，9局下的一擊雖不是今天最強勁，卻敲出本季2戰以來的第1...

中職／3場突破僵局都主隊勝 鋒總看後攻：有它的優勢

中華職棒今年開始在延長賽啟用突破僵局制，開季至今出現3場，都是主隊拿下勝利，富邦悍將隊也是其一，昨晚靠林哲瑄再見安打拿下...

中職／曾峻岳逼近球速紀錄 富藍戈：他會投到162、163

富邦悍將隊陣中兩大火球男競速中，曾峻岳在4月19日投出158公里球速，突破本土投手紀錄，而不分土洋紀錄最快是隊友富藍戈的...

MiLB／陳柏毓2A先發無關勝敗 李灝宇近2戰敲3支二壘打

旅美匹茲堡海盜隊2A投手陳柏毓今天先發出賽，總計投4.2局失掉2分責失分、無關勝敗；老虎隊2A野手李灝宇維持手感，今天敲...

中職／樂天桃猿首戰桃園球場變漂亮 LED燈光秀惹球迷負評

桃園棒球場整修回歸後昨晚終於迎來第一戰，也是樂天桃猿隊首場桃園主場賽事，引發球迷、桃園人議論，許多球迷肯定球場排水和燈光...

中職／大雨驗收球場 桃猿回家首戰沒積水

樂天桃猿隊終於「回家」，桃園棒球場經歷草皮問題、雨神攪局，球季首戰從3月31日延至昨天，整修後首次亮相，排水改善已獲認證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。