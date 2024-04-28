中職／曾峻岳逼近球速紀錄 富藍戈：他會投到162、163

富邦悍將隊陣中兩大火球男競速中，曾峻岳在4月19日投出158公里球速，突破本土投手紀錄，而不分土洋紀錄最快是隊友富藍戈的161公里，富藍戈看好曾峻岳突破自己紀錄，「他要到162、163公里都有可能。」

富邦悍將隊昨天與味全龍隊鏖戰到延長賽，最終在11局下靠林哲瑄再見安打以4：3贏球，9局登板的終結者富藍戈連投2局壓制，是關鍵一環。

富藍戈單場投了40球是個人在中職後援以來的新高，他表示，自己身體的感覺不錯，也都一直做好準備，要投2局沒有問題，雖然是突破僵局制，但自己策略上沒有太大不同，「一樣是抓打者，相信球隊會得分。」

富藍戈昨天甚至還投出個人本季第二快的156公里球速，最快是158公里，而看到隊友曾峻岳的球速也不斷提升，富藍戈說：「我很期待，希望他打破紀錄，他還很年輕、有很好的發展，要投到162、163公里都有可能，把紀錄留在富邦。」

富藍戈去年在新莊球場高調舉辦性別趴，今年來台前也迎接女兒的出生，富藍戈表示：「很開心當爸爸，那是一個特別的時刻，來台灣也很想念女兒，現在在等待護照通過，就可以過來會合了。」

由於女兒是「Made in Taiwan」，富藍戈也已經為她取好中文名字「星星」，因為西班牙文名字「Adhara」正是一顆恆星的名字。