中職／大雨驗收球場 桃猿回家首戰沒積水

樂天桃猿隊終於「回家」，桃園棒球場經歷草皮問題、雨神攪局，球季首戰從3月31日延至昨天，整修後首次亮相，排水改善已獲認證，桃園市長張善政表示，「希望給球迷耳目一新的感受。」

桃園棒球場在去年球季結束後進行三大方向整修，燈柱改換LED燈泡、球場排水系統改善、外野觀眾席換新，再加上球員休息區外推、紅土土質更換等細部調整，總經費約1.4億元，然而因草皮恢復速度不如預期未能趕上開季。

前天原訂首戰因大雨延賽，但雨停後場地還是可以簡單練習，剛好檢驗排水系統，捕手林泓育就說，球員最重視的就是場地，即使前幾天都有下雨，但昨天賽前場邊紅土都沒有積水。

改建後的首戰，張善政受邀擔任開球打者，他在致詞時表示，這是桃園球場14年來第1次全面翻新，過去排水不好被球迷詬病，在市府、球團以及體育署的合作下，才能完成這項任務，也感謝中職的專業勘查，讓球迷可以親自到場感受不同。

賽前猿隊總教練古久保健二與領隊川田喜則也在場內四處走動，觀看場地狀況，古久保指出：「主要因連日雨勢，要確定場地的軟硬程度。」

對手台鋼雄鷹隊有不少前猿將，王柏融的首打席就響起久違的「夢花火」應援曲致敬，而雄鷹總教練洪一中過去也在猿隊執教多年，對於桃園球場的整修給予好評，「排水確實比過去更好，以往下完雨就會積水的地方，現在都沒有。」