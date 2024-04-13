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棒球／林威助有新工作！ 受邀擔任富邦公牛客座打擊教練

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
前中信兄弟總教練林威助將擔任富邦公牛（台灣體大）棒球隊客座打擊教練。圖／取自富邦公牛隊臉書
前中信兄弟總教練林威助將擔任富邦公牛（台灣體大）棒球隊客座打擊教練。圖／取自富邦公牛隊臉書

離開中信兄弟隊總教練職務後，林威助的下一步一直受到球迷關注，今天有了新進展，將擔任富邦公牛（台灣體大）棒球隊客座打擊教練，與總教練林宗毅再續國中同窗情誼。

富邦公牛隊今天在臉書宣布這項消息，曾兩度拿下中華職棒最佳總教練的林威助與林宗毅皆是中山國中校友，林威助卸任教頭職務後，曾撥空至忠孝國小指導小球員們，更在公牛隊寒訓期間親臨台體，指導前當家游擊手永田颯太郎。

前中信兄弟總教練林威助將擔任富邦公牛（台灣體大）棒球隊客座打擊教練。圖／取自富邦公牛隊臉書
前中信兄弟總教練林威助將擔任富邦公牛（台灣體大）棒球隊客座打擊教練。圖／取自富邦公牛隊臉書

這次，在林宗毅熱情邀請後，最終林威助點頭答應來到台體擔任「客座打擊教練」，傳授了許多他在攻擊策略上的想法和經驗給打者們。

打者王上任就提到：「經過威助教練微調一些打擊動作後，讓我在擊球上能做出更有效的攻擊，也減少被三振的機率。」

此外，邱郡也向林威助請教關於擊球方面的問題，而「林桑」也給了邱郡不少在心態和觀念上的建議，並提供他實際訓練的調整方式，隨後在這次的春季聯賽收到不錯的成效，更順利敲出自己大學生涯首轟。

中信兄弟 公牛 林威助

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