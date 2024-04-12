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MLB／如果重啟人生…日職球星：我想當大谷翔平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
G.G.佐藤。擷圖自X
G.G.佐藤。擷圖自X

如果人生能夠重啟，還想要當棒球選手嗎？前日職西武隊球星G.G.佐藤被問到這題時，給出了意料之外的答案，他說：「我想成為大谷翔平。」

日本電視頻道「BSJapanext」的棒球節目「Dugout!!!」邀請到G.G.佐藤、內龍也擔任來賓，分享自己擔任棒球選手的人生經歷，也提出不少有趣的問題讓兩人回答。

其中一題是「如果重生一次，還想要當棒球選手嗎？」，內龍也給出肯定的答案，但職業生涯曾受到傷病困擾的他，希望成為「不會受傷的投手」。

G.G.佐藤則不希望再當棒球選手，經歷過2008年北京奧運4強戰對南韓隊的接球失誤，他說：「當棒球選手太辛苦了。」不過如果真的能再活一次，G.G.佐藤說：「我想成為大谷翔平。」立刻被主持人虧：「大家都想吧。」

G.G.佐藤表示，自己在大學畢業後曾經到美職費城人隊小聯盟打球，看到非常多全壘打型的重砲選手，「如果那時候有人跟我說，日本人會成為大聯盟全壘打王，我絕對不相信。」也因此，他對於大谷翔平能夠拿下全壘打王還有MVP，「根本想像不到。」

大谷翔平 棒球

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