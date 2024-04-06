快訊

搜救犬找到！砂卡礑第3具遺體挖出 依背包...確認為21歲胡姓女子

黃子佼爭波持續燒！郭彥均「為人父」怒斥偷拍：有些錯不能原諒

今下午國道13路段恐壅塞 國5提前取消高乘載管制

U18東岸聯盟／高掛逝世教練鄭英俊30號球衣 高雄B晉冠軍戰

中央社／ 台東6日電
2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊掛上逝世教練鄭英俊的30號球衣（圖）、為教練而戰，以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊掛上逝世教練鄭英俊的30號球衣（圖）、為教練而戰，以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。中央社

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊掛上逝世教練鄭英俊的30號球衣、為教練而戰，左投陳昱安回家鄉台東先發投6.1局2責失分，率隊以5比3擊敗新北市聯隊、晉級冠軍戰。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽以高苑工商組隊參加的高雄市B隊4強與新北市聯隊交手，高雄市B隊總教練鄭英俊此次率隊參賽，2日早上被發現在飯店猝逝，高雄市隊從3日起出賽球員上都會繫上黃絲帶，也會將鄭英俊30號球衣掛在場邊、為教練而戰。

今天4強賽對上強隊新北市聯隊，高雄市B隊派出左投陳昱安先發，僅在2局被敲2支安打，加上隊友守備失誤失掉1分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

陳昱安今天總計投6.1局被敲8支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉3分（2分責失分），最快球速137公里，率隊搶勝晉級，也算是投出高中生涯代表作

高雄市B隊教練林樺慶表示，此次預賽時就有發現新北市聯隊左打多，陳昱安一開始也有點跌跌撞撞，但他是台東的球員，回到家鄉特意安排4強讓他先發，希望發揮以左剋左的效果。

林樺慶表示，陳昱安有左投優勢，今天投球節奏掌握不錯，直球、變化球搭配好，也有提醒投手持續修正，不要讓對手打出長打。

陳昱安今年高二，少棒、青少棒都在台東打球，高中首度回到台東先發，家人也都有來看，今天的投球策略是直球、變化球搭配，投給打者打、讓守備幫忙，雖然想要完投7局，但比賽後半段體力下滑、很可惜沒能投完比賽。

林樺慶 棒球

延伸閱讀

U18東岸聯盟／高雄市A隊潘書緯敲再見安打 4強高雄占3隊

U18東岸聯盟／東體白止步 捕手余新喆展現領導特質

U18東岸聯盟／穀保張峻瑋飆155公里火球 7局無安打搶勝

U18東岸聯盟／湯宇哲到東體 入境隨俗變快腿

相關新聞

中職／悍將打完4場不曾領先非首見 32年前三商虎更慘

富邦悍將隊開季打完4場比賽，還沒拿下勝場，更難堪的是全程不曾領先，放眼中職歷史並非首見，聯盟紀錄為1992年三商虎隊開季...

中職／見證雄鷹主場首勝 一粒看「粒保樂園」好驚喜

台鋼雄鷹隊昨天迎接隊史主場開幕首戰，吸引1萬6322人進入澄清湖棒球場，不僅場上球員奮力以4：0擊敗富邦悍將，拿下歷史意...

U18東岸聯盟／新北聯隊並列季軍 調整名單拚玉山盃

U18東岸聯盟球賽新北市聯隊今天4強賽守備狀況多，終場以3比5不敵高雄市B隊止步、並列季軍；總教練鄭志強表示，守備、攻擊...

U18東岸聯盟／高掛逝世教練鄭英俊30號球衣 高雄B晉冠軍戰

U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊掛上逝世教練鄭英俊的30號球衣、為教練而戰，左投陳昱安回家鄉台東先發投6.1局2責失分，率...

中職／艾士特轉先發變身 搖頭否認是教頭的鍋

樂天桃猿隊「流浪」到台北大巨蛋，昨天在蛋內迎接中信兄弟隊來訪，遭到黃衫軍15支安打暴打，終場以1：7落敗。兄弟打出今年在...

中職／轉隊首戰就奪勝 郭俊麟：謝謝守備幫忙

轉戰統一獅隊的第1場先發，郭俊麟就以5局失1分非責失的表現拿下勝投，守護神陳韻文還貼心將這顆轉隊首勝球交到他手中，郭俊麟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。