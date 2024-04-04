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中職／張閔勛生涯首轟帶動逆轉 賴胤豪扛起猿隊終結者

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張閔勛敲出首轟。樂天桃猿提供
張閔勛敲出首轟。樂天桃猿提供

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開季連兩場以1分差輸球，樂天桃猿隊今天讓對手品嚐這個滋味，在張閔勛生涯首轟率領下，以4：3擊敗味全龍隊，19歲的賴胤豪生涯初登板就拿下救援成功，補上猿隊救援者這個懸缺，日籍總教練古久保健二拿下執教首勝。

龍隊今天在4局上先得分，郭嚴文敲安後，蔣少宏三壘打建功，5局上則是郭嚴文在一、二壘有人時敲出深遠二壘打，一棒送回2分，取得3：0領先。

不過猿隊在5局下2出局後，張閔勛的陽春砲吹起反攻號角，接著林耀煌保送上壘，先發投手林子昱黯然退場，接手的羅華韋被連敲2安，其中林立三壘打敲回2分追平比數，接著又靠暴投跑回超前分。

張閔勛這發陽春砲不僅是猿隊本季首轟，更是職棒生涯9年、出賽185場的第1發全壘打。

9局上猿隊交給新人賴胤豪關門，生涯初登板就是1分領先的緊繃局面，雖然開局先被鄭鎧文敲安，但成功牽制出局代跑的張祐銘，再連拿2個出局數，幫球隊守住勝利。

張閔勛敲出首轟。樂天桃猿提供
張閔勛敲出首轟。樂天桃猿提供

張閔勛敲出首轟並獲MVP。樂天桃猿提供
張閔勛敲出首轟並獲MVP。樂天桃猿提供

張閔勛 樂天桃猿 郭嚴文

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