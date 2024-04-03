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中職／聽到應援好驚喜 前兄弟連線打回雄鷹第1分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職晚上在大巨蛋進行台鋼雄鷹對中信兄弟之戰，台鋼雄鷹以4:1勝中信兄弟，台鋼雄鷹首戰即獲得首勝，球員在賽後慶祝勝利。記者蘇健忠／攝影
中職晚上在大巨蛋進行台鋼雄鷹對中信兄弟之戰，台鋼雄鷹以4:1勝中信兄弟，台鋼雄鷹首戰即獲得首勝，球員在賽後慶祝勝利。記者蘇健忠／攝影

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台鋼雄鷹隊今天以4：1擊敗中信兄弟隊，隊史首戰就拿下勝利，前兄弟打者陳文杰、杜家明感謝兄弟球迷為自己的應援，不過兩人連線在6局上打回雄鷹隊史首打點。

雄鷹首戰原本是在3月31日，但該役因雨延期，陳文杰轉隊後的第1場例行賽變成今天對上前東家，首打席台北大巨蛋更響起熟悉的應援曲，主場兄弟球團以此向他致意。

陳文杰表示，因為要對上兄弟，賽前有些興奮、緊張，也很感動能聽到自己的應援曲，「對面的人都很熟悉，現在變成對手。」杜家明也很開心聽到穿著兄弟球衣的球迷為自己加油，「滿感謝的。」

不過，6局上陳文杰敲安後演出雄鷹隊史首盜，再由杜家明的適時安打敲回雄鷹隊史首打點，陳文杰表示，很巧合被杜家明送回來，沒注意到自己是跑回第1分，但知道是首盜。

杜家明則表示，很榮幸能夠把握住那個得點圈機會，雖然是雄鷹隊史首戰，但就是當成120場中的1場，新的開始也期待自己有所表現，「每個人把該做的做好，這支球隊就會很強。」

台鋼雄鷹 陳文杰

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