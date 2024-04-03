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中職／雄鷹首勝是洪總992勝 看到曾子祐、葉保弟的好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職晚上在大巨蛋進行台鋼雄鷹對中信兄弟之戰，台鋼雄鷹以4:1勝中信兄弟，台鋼雄鷹首戰即獲得首勝，球員在賽後相互打氣加油。記者蘇健忠／攝影
中職晚上在大巨蛋進行台鋼雄鷹對中信兄弟之戰，台鋼雄鷹以4:1勝中信兄弟，台鋼雄鷹首戰即獲得首勝，球員在賽後相互打氣加油。記者蘇健忠／攝影

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台鋼雄鷹隊史一軍首戰，今晚在台北大巨蛋以4：1擊敗中信兄弟隊，總教練洪一中坦言事前並沒有想過，只希望球員打出有競爭力的表現，特別點名先發投手江承諺「臨危受命」，兩名新人曾子祐、葉保弟也解除「石化」。

首戰即奪勝，洪總進帳執教生涯第992勝，距離「千勝教頭」稱號進入M8，他將勝利歸功給球員的好表現，「老實說，沒想到第1場就奪勝，一直跟他們說只要盡力就好，帶領這支球隊，最高興就是看到球員的成長。」

雄鷹組成不少年輕球員，經歷去年在二軍磨練，加上透過交易、擴編選秀補進不少一軍即戰力，首戰打出氣勢，洪總說：「去年的辛苦有了代價，但不是贏這一場就好，後面還有119場。」

這場贏球，洪總特別稱讚江承諺6局只失1分，「那1分也不是他的責失，他本來不是這場先發，但是臨危受命，表現得可圈可點，投手有壓制，球隊要贏球就容易一點。」

雄鷹新人曾子祐、葉保弟生涯首安也都在今天出爐，葉保弟還帶有首打點，洪一中表示，第1場一軍比賽，身體感覺還是有點僵硬、無法放鬆，不過後來有提醒，「照平常練習的去做，看球打球，不要想得太複雜。」

台鋼雄鷹 曾子祐 洪一中

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