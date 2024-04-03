中職／隊史首戰就贏！雄鷹擊敗兄弟 王柏融返台首打點致勝

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「台鋼大王」王柏融的回歸首安就是一支超前安，新軍台鋼雄鷹的第一場一軍戰役，就在台北大巨蛋以4：1擊敗中信兄弟隊，隊史首安、首盜、首打點、首勝投紛紛出爐，王柏融成為第一位單場MVP，2新人曾子祐、葉保弟生涯首安也都誕生。

雄鷹雖是新成立球隊，今天出賽成員幾乎都有一軍經驗，來自日職的魔鷹在2局上敲出隊史第1支安打，6局上則是陳文杰敲出安打後演出盜壘成功，2出局、一壘有人時，杜家明的適時安打敲回隊史第1分打點，陳文杰也跑回首得分。

曾子祐是雄鷹先發打線唯二新人，但在7局上也敲出生涯首安，製造2出局、一二壘有人舞台給王柏融；前3打席沒建功的王柏融，敲出回歸中職的第1支安打，也帶有1分打點，幫助雄鷹取得2：1領先，王柏融在一壘忍不住舉手大吼。

另一位因應援曲爆紅的新人葉保弟則是在8局上開張，1出局後杜家明先敲出二壘打，葉保弟也追加一支右外野二壘打，生涯首安首打點一起出爐，隨後並靠著郭永維的安打跑回球隊第4分。

雄鷹隊史首戰交給本土投手，江承諺不負使命，先發6局被敲出4支安打，唯一失分是6局下游擊手曾子祐失誤後，被兄弟靠犧牲打、王威晨安打而掉分，不算責失，防禦率0，並靠著7局上王柏融的安打取得勝投。