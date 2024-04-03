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中職／相隔2000天 王柏融回歸首安助雄鷹領先

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中職／相隔2000天 王柏融回歸首安助雄鷹領先

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
王柏融。台鋼雄鷹IG
王柏融。台鋼雄鷹IG

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距離上一次在中職敲出安打已經是2000天之前，王柏融穿上台鋼雄鷹的第一戰就敲出安打，還是一支超前安，重新接起過去在中職的輝煌紀錄，持續累積生涯紀錄，雄鷹隊史第一位狀元曾子祐也敲出生涯首安。

台鋼雄鷹隊今天迎來隊史首戰，王柏融擔任先發第3棒、左外野手，前3打席都繳白卷，1局上中外野飛球出局，4局上一壘滾地、6局上游擊飛球出局。

7局上機會來臨，1出局後郭永維先敲安，接著曾子祐敲出生涯的第1支安打，球馬上被球團要回珍藏，2出局、一二壘有人輪到王柏融，從王凱程手中敲出右外野安打，送回二壘的郭永維，也讓雄鷹取得2：1領先。

這是王柏融中職的第574支安打、第320分打點，前一次敲安已經是2018年10月13日，接下來就展開旅日生涯，效力火腿隊5年在一軍也累積169支安打，台日通算來到743支安打。

台鋼雄鷹 王柏融

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