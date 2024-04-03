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中職／3分砲！林安可領獅跳第一支舞 悍將2局狂失8分
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統一獅隊曾因為林安可取消的開轟舞傳統，今年在隊長陳傑憲登高一呼重新復活，結果本季首轟就是林安可敲出，今天對富邦悍將的一發三分砲，讓林安可久違跳起第一支舞。
3月31日在台南主場的開幕戰獅隊沒有球員開轟，今天移師新莊棒球場，面對悍將首局就狂攻5分，2局上1出局後陳傑憲、陳鏞基連續安打，林安可再補上一發中外野全壘打，幫助獅隊取得8：0領先，也將先發投手陳仕朋打退場，回到休息區的林安可乖乖跳舞。
獅隊近年為彼此鼓勵，球員開轟後回到休息區就是要帶隊跳舞，不過林安可總是為了舞蹈所苦，所以去年改採「非強迫制」，但陳傑憲聽到其他隊員反應，決定今年重啟這項傳統。
去年獅隊雖然沒有強制開轟後要跳舞，但林安可在該季最後一戰開轟時，也跳了雪藏一年的舞步，當時苦主也是悍將投手陳仕朋。
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