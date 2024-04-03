U18東岸聯盟／高雄市B隊謝義城好投 投給逝世教練鄭英俊看

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U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊投手謝義城先發4.2局1責失分，率隊擊敗台東縣聯隊，這一勝別具意義，少棒、青棒都給總教練鄭英俊帶過，他直言：「今天先發想著要投好給教練看。」

資深教頭鄭英俊率隊打U18東岸聯盟棒球錦標賽，但2日早上被發現猝死在飯店內，高雄市B隊（高苑工商）今天與台東縣聯隊交手，全隊繫上黃絲帶紀念，賽前也默哀1分鐘。

高雄市B隊今天先發投手謝義城前3局展現壓制力，4局隊友守備有狀況，再接連被敲出2支安打失分，5局2人出局後退場，今天總計投4.2局被敲2支安打，投出4次四死球保送，失掉2分（1分責失分）、最快球速141公里，率隊以5比2搶勝。

高雄市B隊教練林樺慶表示，謝義城今天球速又再突破，整體而言還不錯，有危機時也可以化解，控球雖然稍微不穩定，但整體而言速度、位置、投球節奏掌握都不錯。

謝義城今年高三也將挑戰中職選秀，林樺慶認為，謝義城有機會獲得青睞，除了有不錯的身材條件，還有左投優勢，一直都是先發養成、體力沒有問題，投球流暢協調，變化球種有卡特、伸卡、曲球、變速球，算是刻苦耐勞的球員，就看球速是否能再往上提升。

今天的先發勝對謝義城別具意義，國小會開始打球就是鄭英俊到家裡找他，少棒時因為教練很嚴厲，讓他有點害怕，高中再遇到教練，覺得教練沒有這麼兇了，也對自己有很大的期待。

謝義城昨天比賽後聽到鄭英俊過世的消息直言很難過，「今天先發想著要投好給教練看」。今年畢業要挑戰中職選秀，他自評優勢是場上節奏的控制和球的位移大。