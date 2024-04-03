快訊

東華大學實驗室火勢擴大！伴隨爆炸聲燒至下樓層教室 目擊者：如高空煙火

角度再增5公分！花蓮天王星大樓持續傾斜 指揮所後退至200公尺

全台搖晃！花蓮7.2大地震 截止晚間7時30分餘震近200起

U18東岸聯盟／高雄市B隊謝義城好投 投給逝世教練鄭英俊看

中央社／ 台東3日電
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續展開，高雄市B隊投手謝義城（圖）3日先發4.2局失1責失分，率隊擊敗台東縣聯隊，他受訪時表示，今年畢業將挑戰中職選秀，自評優勢是場上節奏的控制和球的位移大。中央社 中央通訊社
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續展開，高雄市B隊投手謝義城（圖）3日先發4.2局失1責失分，率隊擊敗台東縣聯隊，他受訪時表示，今年畢業將挑戰中職選秀，自評優勢是場上節奏的控制和球的位移大。中央社 中央通訊社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊投手謝義城先發4.2局1責失分，率隊擊敗台東縣聯隊，這一勝別具意義，少棒、青棒都給總教練鄭英俊帶過，他直言：「今天先發想著要投好給教練看。」

資深教頭鄭英俊率隊打U18東岸聯盟棒球錦標賽，但2日早上被發現猝死在飯店內，高雄市B隊（高苑工商）今天與台東縣聯隊交手，全隊繫上黃絲帶紀念，賽前也默哀1分鐘。

高雄市B隊今天先發投手謝義城前3局展現壓制力，4局隊友守備有狀況，再接連被敲出2支安打失分，5局2人出局後退場，今天總計投4.2局被敲2支安打，投出4次四死球保送，失掉2分（1分責失分）、最快球速141公里，率隊以5比2搶勝。

高雄市B隊教練林樺慶表示，謝義城今天球速又再突破，整體而言還不錯，有危機時也可以化解，控球雖然稍微不穩定，但整體而言速度、位置、投球節奏掌握都不錯。

謝義城今年高三也將挑戰中職選秀，林樺慶認為，謝義城有機會獲得青睞，除了有不錯的身材條件，還有左投優勢，一直都是先發養成、體力沒有問題，投球流暢協調，變化球種有卡特、伸卡、曲球、變速球，算是刻苦耐勞的球員，就看球速是否能再往上提升。

今天的先發勝對謝義城別具意義，國小會開始打球就是鄭英俊到家裡找他，少棒時因為教練很嚴厲，讓他有點害怕，高中再遇到教練，覺得教練沒有這麼兇了，也對自己有很大的期待。

謝義城昨天比賽後聽到鄭英俊過世的消息直言很難過，「今天先發想著要投好給教練看」。今年畢業要挑戰中職選秀，他自評優勢是場上節奏的控制和球的位移大。

中職選秀 林樺慶 球速

延伸閱讀

U18東岸聯盟／高雄別黃絲帶默哀 為教練鄭英俊而戰

U18東岸聯盟／張惠妹現身觀賽 普門巴亞勝先發好投

U18東岸聯盟／善化聯隊秦琮恩中繼解圍 助隊擊敗穀保

U18東岸聯盟／朱盟開轟相挺 陳世展先發變身三振型投手

相關新聞

中職／雄鷹首安首戰就誕生 魔鷹棒打德保拉隊史留名

台鋼雄鷹成軍後在一軍的隊史首戰，先遇到下雨延賽，今天早上又碰到大地震，所幸晚場在台北大巨蛋之戰仍正常舉行，洋將魔鷹也在2...

中職／3分砲！林安可領獅跳第一支舞 悍將2局狂失8分

統一獅隊曾因為林安可取消的開轟舞傳統，今年在隊長陳傑憲登高一呼重新復活，結果本季首轟就是林安可敲出，今天對富邦悍將的一發...

中職／地震！兄弟洋投嚇一跳 平野惠一倒頭繼續睡

今早在台灣近海發生的規模7.2有感地震，初體驗的中職洋將倍受震撼，中信兄弟洋投艾士特第一反應是拿起手機紀錄，教頭平野惠一...

中職／地震！江坤宇衣衫不整衝下樓 兄弟罕見齊吃早餐

今早在台灣近海發生的規模7.2有感地震，不僅讓中職洋將嚇一大跳，本土球員也受驚，2000年出生的江坤宇、曾頌恩就直呼，這...

中職／大地震嚇到PS女孩 邊荷律用中文說「超可怕」

中信兄弟隊在台北大巨蛋的第一場主場賽事，雖遇到今早規模7.2強震，但仍如期開打，啦啦隊Passion Sisters成員...

中職／洪總大推鄧愷威的巨人教練金句 雄鷹首戰就是要土投

台鋼雄鷹成軍後的隊史首戰原訂在3月31日，卻因雨延賽，今天作客台北大巨蛋對中信兄弟，反成為隊史首戰，先發投手從伍祐城換成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。