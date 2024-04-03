中職／地震！江坤宇衣衫不整衝下樓 兄弟罕見齊吃早餐

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今早在台灣近海發生的規模7.2有感地震，不僅讓中職洋將嚇一大跳，本土球員也受驚，2000年出生的江坤宇、曾頌恩就直呼，這是人生遇過最大地震，衣衫不整直接衝下樓，連飯店房卡都忘記帶。

今天上午7點58分發生的規模7.2大地震，最大震度為6強，全台明顯搖晃，為1999年921地震後、25年以來規模最大地震，年輕球員自然沒有這樣的經驗。

兄弟球員今天在台北大巨蛋出賽，昨天先到北部住宿，江坤宇、曾頌恩兩人同住一房，早上被地震震醒後兩人面面相覷，發現晃動越來越大，衣服都來不及穿就衝下樓，曾頌恩笑說：「江坤宇還記得抓了手機，我什麼都沒帶。」

兩人從9樓一路跑到2樓餐廳區，才發現都忘記帶房卡，江坤宇說：「這是我遇過最大地震，被搖醒之後又有餘震，後來請飯店幫忙開門，穿好衣服回到餐廳跟大家一起吃早餐，一看幾乎全隊都到了。」