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U18東岸聯盟／張惠妹現身觀賽 普門巴亞勝先發好投

中央社／ 台東3日電
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學3日與美和中學在台東體中棒球場交手，普門派出投手巴亞勝古歷來拿魯吉安（簡稱巴亞勝）（圖）先發，總計投3.1局被敲4支安打，投出1次三振、3次四死球保送無失分，普門以3比0獲勝。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學3日與美和中學在台東體中棒球場交手，普門派出投手巴亞勝古歷來拿魯吉安（簡稱巴亞勝）（圖）先發，總計投3.1局被敲4支安打，投出1次三振、3次四死球保送無失分，普門以3比0獲勝。中央社

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U18東岸聯盟棒球賽看台上有「星光」，普門中學投手巴亞勝先發，阿姨歌手張惠妹、媽媽Saya張惠春都來看球，普門以3比0擊敗美和中學，巴亞勝高中球速進步10公里、教頭看好再提升。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學今天與美和中學在台東體中棒球場交手，普門派出高一投手巴亞勝古歷來拿魯吉安（簡稱巴亞勝）先發，巴亞勝總計投3.1局被敲4支安打，投出1次三振、3次四死球保送無失分。

今天兩隊前4局都沒有拿下分數，5局普門靠著接連四壞保送，2人出局後胡誠恩三壘打送回2分，再靠著失誤跑回團隊第3分，順利搶下勝利。

普門總教練洪榮宏表示，此次參加東岸聯盟，放在普門中學這隊的球員，多是低年級球員，或者沒有入選玉山盃聯隊的球員，但還是希望透過比賽磨練、增加經驗。

洪榮宏表示，巴亞勝先前雖然有接觸棒球，但國中轉學影響，直到國三才開始接受比較完整的棒球訓練，剛開始球速才121公里，現在最快球速可以到133公里，但力量還不足、有很大的進步空間，本身條件協調性不錯、柔軟度也好，加上很乖，算是肯吃苦的球員。

巴亞勝今天先發，阿姨張惠妹也現身觀賽，巴亞勝表示，比賽媽媽有空幾乎都會到場，阿姨則是比較忙，但知道她今天有來。

巴亞勝從國小6年級開始接觸棒球訓練，一開始擔任投手，他笑說喜歡投球，可以三振打者的感覺很好，除了直球外，現在還有滑球、曲球、變速球，最有自信的球路是直球。

普門中學 棒球 球速

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