中職／兄弟宣布大巨蛋晚場正常打 手扶梯、電梯暫停運轉

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

中信兄弟隊迎來開季的首場主場賽事，然而早上台灣近海的規模7.2地震另球迷擔憂，兄弟球團今天發表聲明，與遠雄集團以及中華職棒巡場後，確定今天在台北大巨蛋的賽事正常舉行，但電動手扶梯、電梯暫停使用。

球團聲明指出，今早，中信兄弟球團與遠雄集團以及中華職棒進行安全巡場，台北大巨蛋為7級以上耐震建築（今台北5級），遠雄也在賽前進行台北大巨蛋全面機電、消防、基構的安全測試，目前一切照常進行。

不過為確保晚間賽事的安全進行，防止若有餘震發生時最高安全考量，兄弟球團宣布以下幾點調整：

1. 因上午餘震頻繁，為防餘震、避免發生安全疑慮，今日場館手扶梯暫停運轉、電梯暫停使用，全面開放改以樓梯通行。

2. 此外，臺北大巨蛋停車場將於下午15:30恢復對外開放。

3. 若有購買身障票，或居住花東地區因火車停駛不便前來的球迷朋友，中信兄弟球團可辦理全額退票。