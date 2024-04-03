聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／兄弟宣布大巨蛋晚場正常打 手扶梯、電梯暫停運轉
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
中信兄弟隊迎來開季的首場主場賽事，然而早上台灣近海的規模7.2地震另球迷擔憂，兄弟球團今天發表聲明，與遠雄集團以及中華職棒巡場後，確定今天在台北大巨蛋的賽事正常舉行，但電動手扶梯、電梯暫停使用。
球團聲明指出，今早，中信兄弟球團與遠雄集團以及中華職棒進行安全巡場，台北大巨蛋為7級以上耐震建築（今台北5級），遠雄也在賽前進行台北大巨蛋全面機電、消防、基構的安全測試，目前一切照常進行。
不過為確保晚間賽事的安全進行，防止若有餘震發生時最高安全考量，兄弟球團宣布以下幾點調整：
1. 因上午餘震頻繁，為防餘震、避免發生安全疑慮，今日場館手扶梯暫停運轉、電梯暫停使用，全面開放改以樓梯通行。
2. 此外，臺北大巨蛋停車場將於下午15:30恢復對外開放。
3. 若有購買身障票，或居住花東地區因火車停駛不便前來的球迷朋友，中信兄弟球團可辦理全額退票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言