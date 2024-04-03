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中職／比賽遇地震怎麼辦？聯盟：疏散計畫都有安排

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職比賽中若遇到地震，聯盟秘書長楊清瓏表示，緊急狀況的疏散都已經有安排。。記者余承翰／攝影
中職比賽中若遇到地震，聯盟秘書長楊清瓏表示，緊急狀況的疏散都已經有安排。。記者余承翰／攝影

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花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，之後餘震不斷，中華職棒今天3場比賽將照常舉行，但比賽中若遇到地震，聯盟秘書長楊清瓏表示，緊急狀況的疏散都已經有安排。

中華職棒迎來史上首次的單日三地開打，台北大巨蛋上演台鋼雄鷹對上中信兄弟戲碼，新莊棒球場統一獅隊對富邦悍將、天母棒球場則是樂天桃猿對味全龍。

楊清瓏表示，地震發生後，聯盟第一時間即聯繫各球團以及場館經營單位，確認台北大巨蛋、新莊、天母棒球場以及台南棒球場等場地都沒有問題，比賽可以正常舉行。

由於餘震陸續出現，球迷也擔心，比賽中若遇到地震發生該怎麼辦？楊清瓏表示，聯盟對於各球場的緊急狀況的疏散流程一直都有計畫，大巨蛋的疏散計畫也已經提交並經過審核，疏散方面聯盟都有安排。

而根據中職規章第9章第23條的「緊急狀況」，經本聯盟判斷可能危及球團及人員之狀況產生時，聯盟有權令球隊提前或延後至球場、或比賽後令球隊停留於球場、或另行安置球隊於安全之位置。

中華職棒 棒球 楊清瓏

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