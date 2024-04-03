中職／比賽遇地震怎麼辦？聯盟：疏散計畫都有安排
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，之後餘震不斷，中華職棒今天3場比賽將照常舉行，但比賽中若遇到地震，聯盟秘書長楊清瓏表示，緊急狀況的疏散都已經有安排。
中華職棒迎來史上首次的單日三地開打，台北大巨蛋上演台鋼雄鷹對上中信兄弟戲碼，新莊棒球場統一獅隊對富邦悍將、天母棒球場則是樂天桃猿對味全龍。
楊清瓏表示，地震發生後，聯盟第一時間即聯繫各球團以及場館經營單位，確認台北大巨蛋、新莊、天母棒球場以及台南棒球場等場地都沒有問題，比賽可以正常舉行。
由於餘震陸續出現，球迷也擔心，比賽中若遇到地震發生該怎麼辦？楊清瓏表示，聯盟對於各球場的緊急狀況的疏散流程一直都有計畫，大巨蛋的疏散計畫也已經提交並經過審核，疏散方面聯盟都有安排。
而根據中職規章第9章第23條的「緊急狀況」，經本聯盟判斷可能危及球團及人員之狀況產生時，聯盟有權令球隊提前或延後至球場、或比賽後令球隊停留於球場、或另行安置球隊於安全之位置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言