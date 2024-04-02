中職／雙北1日3戰登場 雄鷹隊史第一球交給江承諺

中職史上首次三地開打、台鋼雄鷹隊史首戰都在3月31日的一場狂風暴雨中泡湯，紀錄時刻改到4月3日登場，雄鷹先發投手交到左投江承諺手中，隊史歷史性的第一球，將在明天台北大巨蛋對中信兄弟隊投出。

中職明天將在大台北地區進行三地賽事，分別是台北大巨蛋兄弟迎戰雄鷹、新莊棒球場統一獅與富邦悍將隊過招，以及天母棒球場味全龍作客面對樂天桃猿隊。

大巨蛋賽事上演左投交鋒，一如雄鷹教頭洪一中昨天預告，歷史性第一球一定會交給本土投手，去年在交易中從獅隊轉戰雄鷹的江承諺，扛起此戰先發任務，兄弟則是推出洋投德保拉。

龍猿之戰雖在天母進行，但這是桃園棒球場整修不及而進行的場地調動，猿隊明天將在天母擔任後攻球隊，推出霸威斯先發，龍隊則將先發任務交到老經驗的伍鐸手中。

悍將球季首戰在台南棒球場以0：9遭到獅隊痛擊，明天同樣對戰組合主客互換，悍將迎接新莊主場首戰，由左投陳仕朋先發，獅隊則是推出洋投勝騎士。