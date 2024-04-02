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U18東岸聯盟／林軒宇自請登板後援 對決弟弟球隊守勝

中央社／ 台東2日電
U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊2日與羅東高工交手，高苑投手林軒宇（右）為了想跟在羅東高工的弟弟郭靖源（左）同場出賽，極力爭取。中央社記者謝靜雯攝
U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊2日與羅東高工交手，高苑投手林軒宇（右）為了想跟在羅東高工的弟弟郭靖源（左）同場出賽，極力爭取。中央社記者謝靜雯攝

U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊今天與羅東高工交手，高苑投手林軒宇為了想跟在羅東高工的弟弟同場出賽極力爭取，今天後援投1局無失分替球隊守住勝利，高雄市B隊以4比2搶勝。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽在台東舉行，以高苑工商為主體的高雄市B隊開賽就有攻勢，1局上靠著陳杰睿適時安打先馳得點，2局再有攻勢串聯，單局3安攻勢串聯再添3分、奠定勝基。

高雄市B隊先發投手陳昱安今天2局遇到狀況，隊友發生2次守備失誤，被敲出1支安打、投出1次觸身球保送，失掉2分，投5局僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉2分都非責失分。

高雄市B隊投手賴柏倫中繼1局無失分，最後一局讓林軒宇後援接手，投1局無失分、替球隊守住勝利。

高雄市B隊教練謝豐駿表示，此次帶來10名投手，是為了之後王貞治盃選拔賽測試備戰，陳昱安今天穩定度沒這麼好，2局雖然有狀況，但節奏轉換不錯，屬於控球型投手，林軒宇也是極力培養、之後要銜接主力的投手戰力。

林軒宇的親弟弟、羅東高工郭靖源今天也有登板投球，中繼3局無失分。林軒宇表示，知道今天會對上羅東高工，主動跟教練爭取想要投，最後獲得1局的機會，因為和弟弟在不同隊，平時很少聚在一起，特別想要同場出賽。

林軒宇自評今天控球沒有到很好，但球速有發揮，升上高中後球質有變好，變化球也越來越好；知名退役球星郭源治是林軒宇的親戚，之前也指導過他投球，目前最快球速約136公里，也希望球速可以再提升。

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