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棒球／高苑教頭鄭英俊猝逝 余政憲：他的精神與全隊同在

中央社／ 高雄2日電
高苑工商教練鄭英俊上月才接任總教練，上月底率隊前往台東參加東岸聯盟U18棒球錦標賽，不料今早被發現在台東飯店內猝逝，享壽67歲。 圖／翻攝自余政憲臉書
高苑工商教練鄭英俊上月才接任總教練，上月底率隊前往台東參加東岸聯盟U18棒球錦標賽，不料今早被發現在台東飯店內猝逝，享壽67歲。 圖／翻攝自余政憲臉書

高苑工商總教練鄭英俊今天在台東飯店猝逝，享壽67歲。高苑工商董事長余政憲說，接獲噩耗非常悲痛，相信他的精神會與全隊同在，希望球隊奮戰到底告慰鄭總苦心。

高苑工商董事長余政憲在社群媒體臉書（Facebook）發文哀悼，鄭英俊率高雄巿B隊（高苑工商）出征東岸聯盟U18棒球錦標賽，就在第二戰出戰宜蘭羅東高工前夕，驚傳鄭總猝死不幸噩耗，全隊哀慟萬分。

余政憲說，面對突如其來的意外，球隊心情悲痛仍打起精神、沉重應戰，希望秉持總教練的意志，堅持奮戰到底，告慰鄭總苦心，他的精神與全隊同在。

壽天國小表示，對於鄭英俊驟逝相當悲痛，鄭英俊從創校至今都全力帶領棒球隊，鄭英俊的兒子鄭乃介現在也是壽天國小棒球隊總教練。家人預計將把他的遺體送回岡山，校方會盡全力協助家屬處理鄭英俊後事。

鄭英俊是資深棒球教練，長年深耕高雄棒球教育育才無數，過去在壽天國小擔任教練，今年3月17日接任高苑工商總教練。鄭英俊培育不少職棒好手，味全龍先發左投王維中、前兄弟投手林樺慶等。

壽天國小棒球隊成立於2003年，當時由創校校長朱原泉和教練鄭英俊的帶領之下，成軍初期即獲優異成績。根據壽天國小網站，棒球隊在2004年代表國家參加亞太區少棒錦標賽，榮獲冠軍，取得亞洲區代表權，並至美國參加威廉波特世界大賽。

此外，壽天國小棒球隊也在2012年的台北陽明山盃、台東傳福盃、桃園敏盛盃勇奪冠軍。並於2016年榮獲I.B.A.世界軟式少棒錦標賽冠軍校隊孕育出傑出校友王維中、許基宏及藍寅倫等人。

棒球 王維中 高苑工商

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