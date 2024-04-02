棒球／3月剛接高苑兵符 王維中恩師鄭英俊猝逝享壽67歲

今年3月才接下高苑工商棒球隊兵符的教練鄭英俊，今天驚傳在台東飯店逝世，享壽67歲，他深耕基層棒壇多年，最知名的子弟兵為具有大聯盟資歷的王維中，2020年返台加盟味全龍隊時，鄭英俊也到場看這位子弟兵。

東岸聯盟U18棒球錦標賽昨天在台東開打，鄭英俊率高苑工商參賽，今天原訂早上9點半要率隊出戰羅東高工，但球隊一早集合要出發時未見他現身，敲房門沒回應，才發現教頭猝逝噩耗。

高雄市壽天國小棒球隊成立於2003年，鄭英俊帶隊逾20年，直到今年3月才轉戰高苑工商，包括王維中、許基宏、林樺慶的棒球生涯都是在壽天國小展開起點。

王維中來自台東，小時候本想跟著哥哥王躍霖一起在台東新生國小打球，但當時已不收轉學生，媽媽帶著王維中到高雄加入壽天國小。王維中2020年加盟龍隊的記者會上，鄭英俊就來到現場，聊起當年往事，透露王維中一開始很想家，哭了兩個禮拜，他看了也於心不忍，對東部來的小球員特別照顧，太太也會帶王維中一起出去吃東西、買內褲。

【中央社／台東2日電】

高苑工商棒球隊教練鄭英俊率隊到台東參加東岸聯盟賽事，今早球隊要出發時被發現在飯店猝逝、享壽67歲，前一天比賽上場站一壘指導員，球員還開心起鬨，讓教練團一時都難以接受。

鄭英俊在基層棒球執教資歷豐富，是2003年高雄壽天國小棒球隊創隊總教練，帶領球隊打出亮眼成績，培育出王維中、許基宏等知名好手，王維中加盟中職味全龍隊記者會時，鄭英俊也有出席。

鄭英俊今年3月才到高苑工商棒球隊，此次以總教練身分率隊到台東參加東岸聯盟棒球錦標賽。教練謝豐駿表示，高雄市B隊今天上午安排與羅東高工比賽，球隊出發時間到了還沒有看到鄭英俊的身影，去房間敲門沒人回應，飯店人員協助開門，發現鄭英俊躺在床上。

高雄市B隊昨天與新北市聯隊交手時，鄭英俊還有上場站一壘指導員，當時球員、教練紛紛起鬨喊著台語的「英俊、英俊」，晚上用餐時也沒有異狀，只是反映有點累就提前回飯店休息，沒想到突然離世。

謝豐駿表示，今天出發比賽球員們都還不知道，只跟他們說教練有事先回去，等下回到飯店會好好地跟球員們說。