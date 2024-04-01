中職／洪一中幾乎踏遍日本巨蛋 對台北這顆有獨特觀點
台鋼雄鷹隊總教練洪一中今天首次踏進台北大巨蛋，全隊也在場內練球4個小時，全力備戰後天對中信兄弟隊之戰，洪總仔細觀察場內設施，他說：「日本巨蛋都很像，我們有點不太一樣，不會比較差，很有特色。」
洪一中過去在東京、大阪、名古屋、福岡、北海道體驗6座巨蛋，今天是生涯第7座、也是國內初體驗；他表示，日本巨蛋比較沒有地方元素、辨識度不夠，除了日本火腿隊新主場以外，看起來都長得很像。
台北大巨蛋啟用至今話題不斷，中職新球季開打前兩周安排7場比賽，預售票已經賣出超過8萬5千張，洪一中認為，場內灰白色座椅有自己的風格，不必擔心影響球員視野，只要坐滿就沒問題。
他說：「經過風風雨雨，總算有了第1顆大巨蛋，接下來第2顆會比較容易。」
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