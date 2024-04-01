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中職／台鋼高層砸6位數租大巨蛋練球 洪總感謝老闆霸氣
台鋼雄鷹隊今天砸錢租借台北大巨蛋，練球4個小時砸下10萬元以上，全力備戰後天對中信兄弟隊之戰，總教練洪一中特別感謝母企業高層，他說：「哪支球隊會這樣做？真的很感謝公司。」
雄鷹昨天在新莊球場對樂天桃猿隊之戰因雨延賽，改變先返回高雄的計畫，直接留在北部住宿3天，就是為了因應後天起在大巨蛋對兄弟2連戰，也將是隊史首戰。
洪一中過去看遍日本所有巨蛋，今天首次進入台灣第1顆蛋，被問到此事的即時反應是：「就巨蛋啊！」
他表示，台灣有了大巨蛋後，往後整個運動設施會改觀，大家拿來做比較，一定會影響其他縣市；這就像以前高鐵一樣的道理，一開始被罵個半死，現在變成不能沒有高鐵了。
洪一中認為，台灣每年都會碰到雨季，夏天又很熱，在大巨蛋打球不用風吹日曬，需求量一定會愈來愈大。
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