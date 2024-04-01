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中職／因雨未能投出隊史第1球 伍祐城展現更成熟想法
老天爺不幫忙，台鋼雄鷹隊20歲投手伍祐城昨天失去投出隊史第1球的機會，今天在台北大巨蛋練球時談到此事，他說：「今年賽季比較重要，之後每一場比賽都比第1球重要。」
雄鷹昨天在新莊球場對樂天桃猿隊之戰因雨取消，伍祐城的雙親都到場，可惜無法看到寶貝兒子的職棒首戰，伍祐城說：「原本都有準備，但雨勢太大，沒機會了，希望以後大巨蛋多安排一些比賽，就不會再碰到下雨延賽。」
去年12月亞洲棒球錦標賽，伍祐城已有大巨蛋經驗，對菲律賓之戰先發7.1局只失1分，幫助中華隊連續6年闖進冠軍戰，今天算是舊地重遊。
雄鷹後天將在大巨蛋和中信兄弟隊交手，先發投手不再是伍祐城，而是其他本土人選，他也做好心理準備，5日回到高雄澄清湖球場對富邦悍將隊展開3連戰，再好好迎接生涯首戰。
雄鷹投手教練橫田久則針對伍祐城的投球姿勢做了一些調整，包括前腳跨步有時會開掉，還有揮臂動作太大的問題，伍祐城說：「目前按照天數調整，輪值相當固定，會好好準備下一場高雄比賽。」
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