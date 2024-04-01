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中職／伍祐城確定不會對決兄弟 洪一中保證仍是本土投手先發
台鋼雄鷹隊昨天在新莊球場對樂天桃猿隊之戰因雨延賽，隊史首戰變成後天在台北大巨蛋和中信兄弟隊交手，20歲投手伍祐城確定不會先發，雄鷹總教練洪一中說：「 仍由本土投手投出隊史第1球，暫不公布人選，到時就知道。」
雄鷹原定昨天歷史性首戰先發投手由伍祐城、陳柏清競爭，最後伍祐城勝出，不料老天爺不幫忙，這場比賽延到6月29日（周六）補賽，場地也從新莊改為桃園棒球場。
雄鷹今天前往大巨蛋練球，全力備戰後天對兄弟之戰，洪一中表示，伍祐城因為調整的關係，本周將會回到高雄主場再登板先發，否則調動1名投手，投手群全部都要跟著動。
雄鷹3、4日在大巨蛋對兄弟進行2連戰，5日回到高雄澄清湖球場，對富邦悍將隊展開3連戰，洪一中保證後天對戰兄弟的先發投手，一定會是本土球員。
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