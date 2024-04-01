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中職／中信兄弟贏味全 曾頌恩大巨蛋首轟

聯合報／ 記者陳宛晶藍宗標／台北報導
中職例行賽昨晚於台北大巨蛋開打，由味全龍對上中信兄弟，最後兄弟3：2擊敗味全龍。兄弟曾頌恩五局上敲出一分打點全壘打，助兄弟追平分數。記者曾原信／攝影
中職例行賽昨晚於台北大巨蛋開打，由味全龍對上中信兄弟，最後兄弟3：2擊敗味全龍。兄弟曾頌恩五局上敲出一分打點全壘打，助兄弟追平分數。記者曾原信／攝影

中職史上首度三地開打、台鋼雄鷹隊史第一戰，因台北一陣雨泡湯，但台北大巨蛋賽事不受影響，中信兄弟隊以3：2擊敗味全龍隊，日籍教頭平野惠一拿下執教首勝，曾頌恩搶下大巨蛋第一轟紀錄，直到賽後心臟還砰砰跳。

兄弟由洋投猛登先發7局失1分壓陣，打線則以曾頌恩、陳俊秀合力貢獻4支長打表現最嗆，曾頌恩第5局從王維中手中敲出陽春砲，這是中職例行賽在大巨蛋的第一轟，陳俊秀則在第8局掃出二壘打追加保險分。

曾頌恩表示，這球一打到，自己就知道一定會出去，「100%！練習時就有想把距離打出來。」打出首轟的心情，曾頌恩摸摸心臟，笑說直到現在還是跳很快。

陳俊秀春訓打擊狀況並不理想，可以在首戰就兩支二壘打，他指出擬定的策略、方向都很明確，也有去觀察投手。站上二壘聽著來自象迷的告白，微笑揮手、高舉雙手擺動，各種萌樣都出爐。陳俊秀笑答，「我很少比這些啊！有比較害羞。」

平野拿下執教首勝不見喜色，他說這一勝更大的意義是球季真的開始了，現在才是各種煩惱的開端；賽後雖拿到首勝球，但這同時也是猛登的第一勝，因此打算把紀念球留給猛登。

統一獅在台南球場以9：0大勝富邦悍將，同日原定在新莊棒球場進行樂天桃猿與台鋼雄鷹隊之戰，將是雄鷹升上一軍後的首場賽事，卻因大雨打不成，雄鷹首戰延到周三在台北大巨蛋面對兄弟，當天也將再次挑戰中職史上第一次三地開打。

中信兄弟 台鋼雄鷹 味全龍 大巨蛋 富邦悍將 平野惠一 樂天桃猿 王維中 統一獅 陳俊秀

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