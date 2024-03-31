中職／獅隊台南開幕戰19安打爆悍將 古林睿煬飆9K奪勝

中職新球季開打第2天，統一獅隊進行台南球場開幕戰，面對富邦悍將隊火力全開，全場出現19支安打，開路先鋒林佳緯包辦4安，終場以9：0大勝，

悍將在官辦熱身賽7勝1和2敗、勝率達7成78，在6隊排名榜首，新球季首戰作客台南遭獅隊狠狠修理，完全沒有機會得分，洋投布藍登先發1局就退場，被揮出6支安打、出現兩次保送，失4分吞敗。

林佳緯首局首打席安打，帶動全隊攻勢，獅隊1局下就打了一輪，4支安打加上兩次保送攻下4分，一路領先到比賽結束，在6219名觀眾前奪下主場首勝。

林佳緯6打數4安打，包括二壘打、三壘打各1支，只差全壘打就是完全打擊， 邱智呈5支3、陳傑憲4支2，獅隊前3棒加起來就有9支安打，8棒黃勇傳3打數1安打，但攻下4分打點是打線最多。

獅隊先發投手古林睿煬投5局被揮出4支安打，飆出9次三振是生涯單場次高紀錄（2021年兩場比賽10K），奪下新球季首勝，賽後獲選單場MVP。

悍將投手群一再失分，布藍登2局上被揮出兩支安打後退場，黃保羅、林旺熙、張瑞麟、藍愷青先後登板，只有張瑞麟投1.2局未失分。