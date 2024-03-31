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中職／二壘上回應象迷告白好害羞 陳俊秀：我很少這樣
中信兄弟隊季外的重磅補強，在球季首戰就展現成效，陳俊秀披上黃衫的第一場比賽敲出兩支二壘打，在二壘上與象迷的互動，讓他直呼好害羞。
兄弟今天以3：2擊敗味全龍隊，在新球季以勝利啟航，比賽過程刺激，直到最後一個出局數都讓球迷緊繃情緒，直到大螢幕回放張政禹擊出的飛球確實進入中外野手岳政華的手套，兄弟確定守下1分差勝利。
等待重播檢視期間，全場2萬人一起欣賞岳政華的nice play，被問到自己看了幾次重播，岳政華笑答：「我只看一次而已，因為要確認自己有沒有接到。」他坦言原本自己也大概只有8成把握，看了大螢幕後才確定有確實接到這球。
總教練平野惠一指出，拉鋸的比賽，最容易讓選手變強，開季就能有這樣的比賽很開心，也希望選手要持續帶著信心去比賽。
兄弟季外的最大補強就是以3年總額超過3000萬的合約延攬一壘砲陳俊秀，今天在披上黃衫的首場出賽就展現價值，第6局的二壘打延續兄弟攻勢，第8局的二壘打追加1分打點。
春訓打擊狀況並不理想，可以在首戰就有好表現，陳俊秀指出，擬定的策略、方向都很明確，也有去觀察投手，才有今天的比賽。
站上二壘聽著來自象迷的「陳俊秀我愛你」，微笑揮手、高舉雙手擺動，各種萌樣都出爐。陳俊秀笑答，其實很不好意思，「我很少比這些啊！有比較害羞。」
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