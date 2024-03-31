中職／兄弟突破1分！陳俊秀、曾頌恩掃長打 猛登7局好投滅龍

中信兄弟隊春訓期間3度造訪台北大巨蛋都各拿1分，今天在正式賽季第一場比賽突破，曾頌恩、陳俊秀各掃兩支長打，幫助黃衫軍以3：2擊敗味全龍隊。兄弟日籍總教練平野惠一拿下執教生涯第一勝，先發投手猛登以7局失1分好投拿下第一勝，曾頌恩則奪下大巨蛋第一轟。

猛登先發7局用93球，僅被敲4安打、失1分，龍隊2局下的攻勢從郭嚴文的內野安打開啟，劉時豪的打席提出觸身球挑戰失敗，最終仍靠安打上壘，陳品捷再跟進敲安送回第1分。

龍隊由王維中相隔517天重返先發，此役投5局僅被敲2安打、失1分，有6次三振、1次保送，壓制兄弟打線，卻唯獨對曾頌恩沒轍，第2局被他敲出二壘打，第5局再被狙擊陽春砲，這是中職例行賽在大巨蛋的史上第一轟，曾頌恩寫下歷史，王維中成為苦主。

龍隊將1：1的戰局交到牛棚手中，第6局呂詠臻遭王威晨一壘打、陳俊秀二壘打串聯，攻占二、三壘有人，陳子豪以高飛犧牲打建功，兄弟攻下超前分。陳俊秀8局上的二壘打再送回1分打點，單場兩支二壘打，披上黃衫的第一場例行賽，就聽到來自象迷的「陳俊秀我愛你」，在二壘上萌笑揮手回應。