快訊

混血男神出事了！闖大港衝撞受傷 危急狀況曝光

北市2小時接25起災情！強陣風、雷雨橫掃北台灣 士林2千多戶一度停電

中職／兄弟突破1分！陳俊秀、曾頌恩掃長打 猛登7局好投滅龍

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳俊秀披上黃衫的首場出賽，敲出兩支二壘打。記者曾原信／攝影
陳俊秀披上黃衫的首場出賽，敲出兩支二壘打。記者曾原信／攝影

中信兄弟隊春訓期間3度造訪台北大巨蛋都各拿1分，今天在正式賽季第一場比賽突破，曾頌恩、陳俊秀各掃兩支長打，幫助黃衫軍以3：2擊敗味全龍隊。兄弟日籍總教練平野惠一拿下執教生涯第一勝，先發投手猛登以7局失1分好投拿下第一勝，曾頌恩則奪下大巨蛋第一轟。

猛登先發7局用93球，僅被敲4安打、失1分，龍隊2局下的攻勢從郭嚴文的內野安打開啟，劉時豪的打席提出觸身球挑戰失敗，最終仍靠安打上壘，陳品捷再跟進敲安送回第1分。

龍隊由王維中相隔517天重返先發，此役投5局僅被敲2安打、失1分，有6次三振、1次保送，壓制兄弟打線，卻唯獨對曾頌恩沒轍，第2局被他敲出二壘打，第5局再被狙擊陽春砲，這是中職例行賽在大巨蛋的史上第一轟，曾頌恩寫下歷史，王維中成為苦主。

龍隊將1：1的戰局交到牛棚手中，第6局呂詠臻遭王威晨一壘打、陳俊秀二壘打串聯，攻占二、三壘有人，陳子豪以高飛犧牲打建功，兄弟攻下超前分。陳俊秀8局上的二壘打再送回1分打點，單場兩支二壘打，披上黃衫的第一場例行賽，就聽到來自象迷的「陳俊秀我愛你」，在二壘上萌笑揮手回應。

艾士特第8局登板釀出危機，一出局後出現2次保送，再被李凱威敲出安打，兄弟在滿壘推出謝榮豪面對劉基鴻，卻在球數2好0壞時出現暴投送分，幸未再讓危機持續擴大，9局下由吳俊偉把關1分領先守成。

味全龍隊啦啦隊小龍女韓籍女神李多慧5局中場時間個人秀。記者曾原信／攝影
味全龍隊啦啦隊小龍女韓籍女神李多慧5局中場時間個人秀。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊先發投手猛登投7局僅失1分。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊先發投手猛登投7局僅失1分。記者曾原信／攝影
曾頌恩敲出大巨蛋第一轟。記者曾原信／攝影
曾頌恩敲出大巨蛋第一轟。記者曾原信／攝影

王維中 陳俊秀

延伸閱讀

中職／相隔逾500天返先發 王維中5局失1分唯獨搞不定曾頌恩

中職／例行賽大巨蛋第一轟出爐！兄弟曾頌恩攻破王維中

中職／避免高期待變大失望 王柏融、陳俊秀得快脫離低潮

中職／陳子豪熱身賽敲滿貫砲手感燙 陳俊秀加入良性競爭

相關新聞

中職／兄弟突破1分！陳俊秀、曾頌恩掃長打 猛登7局好投滅龍

中信兄弟隊春訓期間3度造訪台北大巨蛋都各拿1分，今天在正式賽季第一場比賽突破，曾頌恩、陳俊秀各掃兩支長打，幫助黃衫軍以3...

中職／例行賽大巨蛋第一轟出爐！兄弟曾頌恩攻破王維中

中華職棒例行賽在台北大巨蛋的第一轟，今天正式誕生，中信兄弟隊曾頌恩第5局從王維中手中敲出陽春砲，飛越左外野全壘打牆，這也...

中職／北市外頭大雷雨、大巨蛋場內「下小雨」 遠雄致歉揭原因

台北大巨蛋昨天舉行中職開幕賽吸引逾2.8萬人到場，今天繼續進行龍象大戰，但北市下午天氣狀況不佳，除了外面下起大雨外，巨蛋...

中職／徐若熙有對象連多數隊友都不知道 婚訊讓葉總嚇一跳

「龍之子」徐若熙在球季一開打就迎接雙喜，昨天拿下中職史上在台北大巨蛋的第一場勝投，還是他成為人夫後的第一戰，3月28日當...

中職／相隔逾500天返先發 王維中5局失1分唯獨搞不定曾頌恩

「龍王」王維中相隔517天重返先發，投5局失1分，面對中信兄弟隊打線唯獨過不了曾頌恩這一關，被敲2安打都是曾頌恩下的毒手...

中職／悍將團隊薪資漲3% 陳仕朋晉升40萬、林哲瑄重返50萬

富邦悍將隊完成全隊談薪，團隊薪資成長3％，去年拿下最佳進步獎的李宗賢，獲全隊最多的11.5萬加薪肯定，新球季月薪調升至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。