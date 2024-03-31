快訊

提前布局2026？柯文哲、黃珊珊見「小草」 360人擠爆北市議會

中職／例行賽大巨蛋第一轟出爐！兄弟曾頌恩攻破王維中

彰化百K單車賽傳憾事...國教院副研究員自摔亡 昔為108課綱重要推手

中職／洪一中喊話不是全靠王柏融 呼喚高雄球迷力挺雄鷹

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
台鋼雄鷹隊展開一軍首季，總教練洪一中希望高雄球迷進場支持。記者藍宗標／攝影
台鋼雄鷹隊展開一軍首季，總教練洪一中希望高雄球迷進場支持。記者藍宗標／攝影

台鋼雄鷹隊一軍首戰因雨延後，4月3日前進台北大巨蛋對決中信兄弟隊，絕對不受天氣影響，確定成為隊史第1場比賽，5日再回高雄澄清湖球場進行主場首戰，雄鷹總教練洪一中說：「高雄地區愛看棒球的人很多，努力呼喚他們進場。」

雄鷹今天在新莊球場對樂天桃猿隊之戰，賽前天氣狀況就不太樂觀，所有球員還是全力備戰，可惜老天爺不幫忙，20歲先發投手伍祐城投出隊史第1球的機會也沒了，必須等到3天後再說。

雄鷹新兵一堆，生涯首季面臨很多挑戰，不少人觀戰重點放在前旅日球星王柏融身上，洪一中向球迷喊話：「我們靠團體作戰，非單槍匹馬，不是全靠王柏融。」

這支新軍邁入一軍首季，季前多次在高雄街頭進行「高雄人挺高雄隊」活動，洪一中也曾上街「拜票」，笑說：「很新奇，覺得不錯。」

洪總表示，一開始不太習慣，感覺好像在選舉，就是儘量展現誠意，希望南部球迷多支持雄鷹；自己過去在高雄打過台灣大聯盟雷公隊，也當過La New熊隊總教練，現在台鋼集團決心在南部好好經營，全隊要更加努力才行。

今天雄鷹、猿隊之戰預售票賣出7500張以上，到場球迷看不到比賽失望而歸，猿隊主場首戰變成4月3日天母球場對戰味全龍隊。

台鋼雄鷹 洪一中 王柏融

延伸閱讀

中職／雄鷹隊史首戰確定延後開打 洪總要球員別怕失敗

中職／雄鷹高雄街頭積極宣傳 洪總盼獲在地認同

中職／台鋼砸錢租大巨蛋練球 洪一中明天終於親身體驗

中職／雄鷹伍祐城投出隊史第1球 洪總強調就是交給本土

相關新聞

中職／例行賽大巨蛋第一轟出爐！兄弟曾頌恩攻破王維中

中華職棒例行賽在台北大巨蛋的第一轟，今天正式誕生，中信兄弟隊曾頌恩第5局從王維中手中敲出陽春砲，飛越左外野全壘打牆，這也...

中職／北市外頭大雷雨、大巨蛋場內「下小雨」 遠雄致歉揭原因

台北大巨蛋昨天舉行中職開幕賽吸引逾2.8萬人到場，今天繼續進行龍象大戰，但北市下午天氣狀況不佳，除了外面下起大雨外，巨蛋...

中職／徐若熙有對象連多數隊友都不知道 婚訊讓葉總嚇一跳

「龍之子」徐若熙在球季一開打就迎接雙喜，昨天拿下中職史上在台北大巨蛋的第一場勝投，還是他成為人夫後的第一戰，3月28日當...

中職／相隔逾500天返先發 王維中5局失1分唯獨搞不定曾頌恩

「龍王」王維中相隔517天重返先發，投5局失1分，面對中信兄弟隊打線唯獨過不了曾頌恩這一關，被敲2安打都是曾頌恩下的毒手...

中職／悍將團隊薪資漲3% 陳仕朋晉升40萬、林哲瑄重返50萬

富邦悍將隊完成全隊談薪，團隊薪資成長3％，去年拿下最佳進步獎的李宗賢，獲全隊最多的11.5萬加薪肯定，新球季月薪調升至2...

中職／徐若熙訂婚照幸福滿滿 「尾款就用餘生來還」

味全龍隊23歲強投徐若熙昨天在台北大巨蛋28618名觀眾前，對樂天桃猿隊先發5局無失分，奪下新球季開幕戰勝投，賽後更向球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。