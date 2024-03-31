中職／洪一中喊話不是全靠王柏融 呼喚高雄球迷力挺雄鷹

台鋼雄鷹隊一軍首戰因雨延後，4月3日前進台北大巨蛋對決中信兄弟隊，絕對不受天氣影響，確定成為隊史第1場比賽，5日再回高雄澄清湖球場進行主場首戰，雄鷹總教練洪一中說：「高雄地區愛看棒球的人很多，努力呼喚他們進場。」

雄鷹今天在新莊球場對樂天桃猿隊之戰，賽前天氣狀況就不太樂觀，所有球員還是全力備戰，可惜老天爺不幫忙，20歲先發投手伍祐城投出隊史第1球的機會也沒了，必須等到3天後再說。

雄鷹新兵一堆，生涯首季面臨很多挑戰，不少人觀戰重點放在前旅日球星王柏融身上，洪一中向球迷喊話：「我們靠團體作戰，非單槍匹馬，不是全靠王柏融。」

這支新軍邁入一軍首季，季前多次在高雄街頭進行「高雄人挺高雄隊」活動，洪一中也曾上街「拜票」，笑說：「很新奇，覺得不錯。」

洪總表示，一開始不太習慣，感覺好像在選舉，就是儘量展現誠意，希望南部球迷多支持雄鷹；自己過去在高雄打過台灣大聯盟雷公隊，也當過La New熊隊總教練，現在台鋼集團決心在南部好好經營，全隊要更加努力才行。

今天雄鷹、猿隊之戰預售票賣出7500張以上，到場球迷看不到比賽失望而歸，猿隊主場首戰變成4月3日天母球場對戰味全龍隊。