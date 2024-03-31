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中職／邱丹接球失誤教頭期待改變 對林子偉也有期望

中央社／ 新北31日電
樂天桃猿隊邱丹（左）。報系資料照
樂天桃猿隊邱丹（左）。報系資料照

中職樂天桃猿隊外野手邱丹昨天在第5局發生要命失誤導致掉分，不過桃猿隊教頭古久保健二今天表示，希望邱丹自己去想要怎麼改變；另外也期望林子偉傷癒歸隊之後的打擊能力。

中職開幕戰昨天在台北大巨蛋開打，5局下味全龍隊一、三壘有人時，吉力吉撈．鞏冠擊出右外野飛球，因桃猿隊右外野手邱丹發生接球失誤，導致失分。不過桃猿隊今天在新莊棒球場擔任主場、與台鋼雄鷹隊交手的賽事，邱丹一樣是先發右外野手。

桃猿隊總教練古久保健二今天受訪時表示，昨天的失誤邱丹本人自己是最清楚的，並沒有跟他多說什麼，「因為比起教練講，要看他本人怎麼想、怎麼去做，直接去跟他講或是變動人員是很簡單的事情，但如果是教練團單方面、而不是自己去想，可能不會有什麼效果。」

古久保健二也強調，如果一個失誤就去改變陣容，「人就會愈來愈少。」古久保健二指出，接下來就看邱丹怎麼去做改變，對他還是很期待。而因膝傷趕不上開季的外野手成晉，古久保健二指出，成晉的回歸還沒有明確時間，進度上可能比預期慢。

至於因為手腕傷勢趕不上開季的林子偉，古久保健二表示，接下來就看他的打擊狀況什麼時候可以拉起來，「原本守備這方面就沒有太大影響，就是打擊這方面，我相信子偉的能力是很高，所以如果要爭取先發位置，打擊這方面相對重要，守備方面是完全沒有不安的。」

古久保健二 成晉 林子偉

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